Μήνυμα συνεργασίας, αμοιβαίας κατανόησης και συνύπαρξης εξέπεμψαν από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της επίσημης κρατικής επίσκεψης του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τους στενούς προσωπικούς τους δεσμούς, θέτοντας επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις εμπορικές σχέσεις, την παγκόσμια ασφάλεια και την αλματώδη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον ομόλογό του, δηλώνοντας υπερήφανος για το επίπεδο των σινοαμερικανικών σχέσεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο πρόεδρος Σι και εγώ έχουμε σφυρηλατήσει μια φιλία, πραγματικά μια μεγάλη φιλία, που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα ζωτικά συμφέροντα των λαών μας».

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον πρόεδρο της Κίνας και τη σύζυγό του στον Λευκό Οίκο:

Στην ατζέντα των συζητήσεων κυριάρχησαν τα «καυτά ζητήματα» της ασφάλειας και της τεχνολογίας. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ειδική μνεία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας έναν δικό του, χαρακτηριστικό όρο: «Θα συζητήσουμε καυτά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και τη σούπερ-νοημοσύνη», δήλωσε.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για μια πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση, σημειώνοντας πως Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι εργάζονται σκληρά ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των Αμερικανών αγροτών και κτηνοτρόφων σε νέες αγορές.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ εστίασε στην ανάγκη ενίσχυσης της επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο «μεγάλες χώρες και τους μεγάλους λαούς». Εμφανίστηκε πρόθυμος να αξιοποιήσει την προσωπική του σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να «οδηγήσουν το καράβι» των διμερών δεσμών σε ήρεμα νερά. «Πρέπει να συνυπάρξουμε ειρηνικά», σημείωσε με νόημα, ξεκαθαρίζοντας πως «ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός, με όρια».

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών:

Ο Κινέζος ηγέτης υπενθύμισε την κοινή ευθύνη που μοιράζονται οι δύο υπερδυνάμεις για την πρόοδο της ανθρωπότητας. «Ο ειλικρινής, διαρκής διάλογος μπορεί να προωθήσει την κατανόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Ενθαρρύνουμε ανταλλαγές στη διπλωματία, το εμπόριο, την οικονομία και την επιβολή του νόμου». Επεσήμανε δε, πως «υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας», προκρίνοντας τη διατήρηση τακτικού διαλόγου ακόμη και μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο κρατών.

Αναφορικά με το εμπόριο, ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε ότι η Κίνα κρατά την «πόρτα της ανοιχτή» για τις αμερικανικές εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν, ελπίζοντας αντίστοιχα σε μια δίκαιη μεταχείριση των κινεζικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. Κοινός τόπος βρέθηκε και στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τον Κινέζο πρόεδρο να τονίζει ότι ως πρωτοπόροι του τομέα, Ουάσιγκτον και Πεκίνο έχουν την ικανότητα και την ευθύνη να διαχειριστούν την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτή θα παραμείνει αυστηρά υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Ο Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ παρακολούθησαν μαζί επίδειξη της προεδρικής φρουράς:

Η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ πλαισιώθηκε και από κινήσεις «ήπιας ισχύος», με κυριότερη την επιστροφή της περίφημης «διπλωματίας των πάντα». Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, εντός των επόμενων ημερών δύο γιγαντιαία πάντα θα μεταφερθούν στον Ζωολογικό Κήπο της Ατλάντας, κάνοντας πράξη τη συμφωνία που είχε επισημοποιηθεί τον περασμένο Απρίλιο.

«Το γιγαντιαίο πάντα ήταν ανέκαθεν το σύμβολο φιλίας της Κίνας με τις ΗΠΑ. Σε μερικές ημέρες, δύο πάντα, ο Πινγκ Πινγκ και η Φου Σουάνγκ, θα εγκατασταθούν στο νέο σπίτι τους στην Ατλάντα και θα γνωρίσουν το αμερικανικό κοινό», τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος.

Στο ίδιο πνεύμα σύσφιξης των σχέσεων, το Πεκίνο σχεδιάζει να προσκαλέσει 100.000 νέους Αμερικανούς στην Κίνα για σπουδές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές σε βάθος πενταετίας, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε επίσης την αύξηση των απευθείας αεροπορικών πτήσεων που συνδέουν τις δύο χώρες.