Σε κλίμα έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση προς την Τεχεράνη, ενώ διπλωματικές πρωτοβουλίες «συνοδεύονται» από στρατιωτικές προετοιμασίες, ενισχύοντας τους φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν σε αυξημένη επιφυλακή τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν, καλώντας τους μέσω της λεγόμενης «εικονικής πρεσβείας των ΗΠΑ» να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα και να καταρτίσουν σχέδια αναχώρησης που δεν θα βασίζονται σε βοήθεια από την Ουάσινγκτον.

Η προειδοποίηση ασφαλείας εκδόθηκε σήμερα (6/2), ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, στο Ομάν. Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύγκλισης των δύο πλευρών ως προς την ατζέντα ή το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

BIG: The U.S. has issued a fresh “Leave Iran now” alert, urging Americans to depart immediately. Citizens are advised to leave without relying on U.S. assistance, preferably by land via Türkiye or Armenia, or shelter in place if unable to depart. pic.twitter.com/NzXQiQrUyZ — Clash Report (@clashreport) February 6, 2026

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ της Ιρανικής αντιπροσωπείας, θα ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επαφή μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν η ένταση κορυφώθηκε μετά τη λήξη του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ, που οδήγησε σε αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα και σοβαρές ζημιές σε τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ωστόσο, οι βαθιές διαφωνίες σχετικά με το εύρος των συνομιλιών, αλλά και τον τόπο διεξαγωγής τους, ενισχύουν τις αμφιβολίες για το αν η συνάντηση μπορεί να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης των ΗΠΑ παραμένει ανοιχτό. Η Ουάσινγκτον απαιτεί από την Τεχεράνη την πλήρη εγκατάλειψη του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου, την αποδοχή περιορισμών στο βαλλιστικό της πρόγραμμα και τη διακοπή της χρηματοδότησης και υποστήριξης ένοπλων οργανώσεων στη Μέση Ανατολή.

BREAKING || Amid Rising Tensions with Iran, US Issues Fresh Advisory – ‘Urge all Americans to leave Iran’ Warns: Protests risk turning violent – US advises departure via land routes@srinjoyc1 shares more details with @anchoramitaw. pic.twitter.com/vkKXq6eoFT — TIMES NOW (@TimesNow) February 6, 2026



Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά με στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση απόρριψης των αμερικανικών όρων.

Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές αξιώσεις, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας και προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε επίθεση, στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, καθώς και το Ισραήλ. Οι διπλωματικές διεργασίες εξελίσσονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης στρατιωτικής έντασης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύουν τις δυνάμεις τους στον Περσικό Κόλπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ανακοινώσει την αποστολή «τεράστιας αρμάδας» στη Μέση Ανατολή, με αιχμή το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

🚢🇺🇸USS Abraham Lincoln Timelapse Near Iran Shores Meanwhile, the US State Department urged American citizens to immediately leave Iran — possible disruptions to air travel. The day before, Iran placed a long-range ballistic missile on combat duty. pic.twitter.com/pq2iBbqDgy — NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2026



Αναλυτές εμφανίζονται απαισιόδοξοι ως προς τις πιθανότητες αποκλιμάκωσης. «Οι απαιτήσεις των δύο πλευρών απέχουν πολύ μεταξύ τους και δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη», δήλωσε στο CNBC ο πρόεδρος της Rapidan Energy Group, Μπομπ ΜακΝάλι, εκτιμώντας ότι η πιθανότητα εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αγγίζει το 75%.