Πιο κοντά από ποτέ – μετά από 3,5 χρόνια πολέμου- φαίνεται ότι βρίσκεται μια λύση στο Ουκρανικό και μία συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι μετά τον χθεσινό μαραθώνιο συζητήσεων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βολοντιμίρ Ζελένσκι και των ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο.

Οι διαδοχικές συναντήσεις του αμερικανού προέδρου με τον ουκρανό ομόλογο και στη συνέχεια με τους ευρωπαίους ηγέτες, φαίνεται να απέδωσαν καρπούς, ιδιαίτερα μετά το τηλεφώνημα Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν, που διήρκησε 40 λεπτά και επιβεβαιώθηκε και από το Κρεμλίνο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συζήτηση που είχε χθες Δευτέρα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες «πολύ καλή», διαβεβαιώνοντας ότι άρχισε προσωπικά διευθετήσεις για να οργανωθεί συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ομόλογό του Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνδιάλεξη, που είχε με τον Πούτιν.

Είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η χορήγηση εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία από ευρωπαϊκές χώρες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ στη συνάντηση.

Το τηλεφώνημα στον Πούτιν

«Κατά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που μένει να οριστεί, ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και στον πρόεδρο Ζελένσκι», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος, προσθέτοντας πως ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ θα έχουν συμβολή στις διευθετήσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο.

Πάντα σύμφωνα με τον Τραμπ, μετά τη διμερή συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα οργανωθεί τριμερής με τη συμμετοχή του ιδίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με διακεκριμένους προσκεκλημένους, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Alexander Stubb, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Giorgia Meloni, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer, τον Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Friedrich Merz, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Mark Rutte, στον Λευκό Οίκο, η οποία ολοκληρώθηκε με μια περαιτέρω συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε τις Εγγυήσεις Ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες Εγγυήσεις θα παρέχονται από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για την πιθανότητα ΕΙΡΗΝΗΣ για τη Ρωσία/Ουκρανία. Μετά το πέρας των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε μια τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι.

Αφού πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή σύνοδο, η οποία θα αποτελείται από τους δύο Προέδρους και εμένα. Και πάλι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό, πρώτο βήμα για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπιο και ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, συντονίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Η «συμμαχία των προθύμων» στον Λευκό Οίκο

Οι επτά ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι οι: Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφτασε στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τις 20:10 (ώρα Ελλάδας), όπου τον υποδέχθηκε ο Τραμπ. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία πριν ο Τραμπ οδηγήσει τον Ζελένσκι στο εσωτερικό του κτηρίου για τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες τους σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ηγέτη, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη τους όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ουκρανό πρόεδρο και Ευρωπαίους ηγέτες, εξήγησε η πηγή σε κάποιους δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ζελένσκι: Η Ρωσία πρότεινε πρώτα διμερή και μετά τριμερή συνάντηση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις που έκανε μετά την συνάντηση στο Λευκό Οίκο, αρχικά εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη σε όλους τους Ευρωπαίους εταίρους, «οι οποίοι επιδεικνύουν αυτή τη σθεναρή υποστήριξη προς την Ουκρανία» και ευχαρίστησε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες την Ιταλία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία για την ενότητα που επιδεικνύουν, καθώς και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Όλοι τους ήταν παρόντες εδώ για να στηρίξουν την Ουκρανία και για να συζητήσουν σημαντικά θέματα που άπτονται του μέλλοντος της Ουκρανίας, της υποστήριξης προς τη χώρα μας στο μέλλον, προκειμένου να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη και να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας κι έτσι να τερματιστεί ο πόλεμος», σημείωσε ο Ζελένσκι, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος.

«Επικεφαλής όλων των προσπαθειών είναι η συμμαχία των προθύμων, η οποία έχει κάνει πολλές συζητήσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε τόσους εταίρους που βρίσκονται στο πλάι μας και ακολουθούν ένα όραμα που αφορά τα μελλοντικά βήματα.

Και δεν μιλάω μόνο για ευρωπαϊκές χώρες που είναι σύμμαχοί μας και εταίροι, αλλά είναι και ο Καναδάς, η Αυστραλία και άλλες».

Αναφορικά με τα θέματα των σημερινών συζητήσεων με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τόσο οι εγγυήσεις ασφαλείας, όσο και όσα πρέπει να γίνουν μετά τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να δείξουν ότι θα είναι μία από αυτές τις χώρες, οι οποίες θα βοηθήσουν και θα συντονίσουν όλους όσοι συμμετέχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να σας πω πως θα γίνουν αυτά τα βήματα, αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο που ήθελα να θίξω», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το δεύτερο σημαντικό σημείο έχει να κάνει με την επιστροφή των παιδιών που έχουν απαχθεί, σημειώνοντας ότι η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να συμμετέχει στη συζήτηση αυτού του πολύ δύσκολου και ακανθώδη ζητήματος και ότι πρέπει να ακολουθηθούν διαφορετικές προσεγγίσεις προκειμένου να επιλυθεί.

«Συζητήσαμε με τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι τα βήματα που θα ακολουθήσουν δεν θα είναι απλά. Εντούτοις, πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα και για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, καθώς και πολιτών και δημοσιογράφων που βρίσκονται στην αιχμαλωσία» σημείωσε.

Επιπλέον ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν ήταν αυτός που πρότεινε μια διμερή συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας, ακολουθούμενη από μια τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Αυτό δημιουργεί ερωτήματα, διότι πριν από την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν, ο Τραμπ έλεγε ότι θα ακολουθούσε τριμερής συνάντηση, αλλά μετά είπε ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά από συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι προσθέτει ότι σήμερα συζήτησε με τον Τραμπ και την Ευρώπη για εγγυήσεις ασφάλειας και ότι έλαβε σημαντικά μηνύματα από τις ΗΠΑ σχετικά με τις εγγυήσεις.

Οι λεπτομέρειες αυτών των εγγυήσεων ασφάλειας, δήλωσε ο Ζελένσκι ότι θα καθοριστούν εντός 10 ημερών. Οι ΗΠΑ πρότειναν να πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Χρειαζόμαστε ειρήνη» ήταν το μήνυμα Ζελένσκι

«Χρειαζόμαστε ειρήνη» ήταν το μήνυμα Ζελένσκι, τονίζοντας ότι στόχος του είναι «μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και όλη την Ευρώπη».

Για τον Ουκρανό πρόεδρο οι συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ «ήταν μέχρι τώρα οι καλύτερες». Όπως είπε, «συζητήσαμε για ευαίσθητα θέματα και το πρώτο είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθαν εδώ όλοι αυτοί οι ηγέτες».

Από την πλευρά Τραμπ εστάλη ένα θετικό μήνυμα για μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας. «Είμαι αισιόδοξος ότι συλλογικά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, η οποία θα αποτρέψει στο μέλλον τη ρωσική επιθετικότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρέπει να συζητηθούν και πιθανές «ανταλλαγές εδαφών». Όπως δήλωσε κατά την έναρξη των σημερινών επαφών, και η Ρωσία συμφωνεί σε εγγυήσεις ασφαλείας.

Μακρόν: Θέμα εκπροσώπησης της Ευρώπης

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έθιξε το ζήτημα της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης σε τυχόν τριμερή συνάντηση, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι παρούσα. Διότι «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, μιλάμε για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στάθηκε από την πλευρά της στη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας για το μέλλον τόσο των διαπραγματεύσεων όσο και της Ουκρανίας.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχολίασε πως η πρόθεση Τραμπ για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας αποτελεί σημαντική νέα εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ εστίασε στη συμβολική σημασία της σημερινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο και συνεχάρη τον πρόεδρο Τραμπ για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

Τέλος, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε πως η «Συμμαχία των Προθύμων» μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλει στη διασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία.