Ο πύραυλος νέας γενιάς Starship της SpaceX πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του τροχιακή πτήση, απογειούμενος τη Δευτέρα από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας.

Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ανοδικής πορείας ένας από τους κινητήρες του τέθηκε εκτός λειτουργίας, το σκάφος κατάφερε να ξεπεράσει την τεχνική δυσκολία και να φτάσει για πρώτη φορά σε τροχιακή ταχύτητα, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα των συστημάτων του.

Το επίτευγμα αυτό καταγράφηκε στο πλαίσιο της πιο φιλόδοξης αποστολής που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει την απαιτητική επιχείρηση μεταφοράς και ανάπτυξης της πρώτης παρτίδας των προηγμένων δορυφόρων του δικτύου Starlink.