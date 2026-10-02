Σοβαρό κοινοβουλευτικό πλήγμα δέχθηκε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, καθώς το Κογκρέσο απέρριψε το πρώτο βασιλικό διάταγμα για τη στέγαση με 172 ψήφους υπέρ και 178 κατά.

Παρά την προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές «να σκεφτούν τον λαό» και τις εκκλήσεις της Υπουργού Στέγασης, Ιζαμπέλ Ροντρίγκεθ, η συμμαχία του καταλανικού Junts με το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox οδήγησε στην ακύρωση των ρυθμίσεων.

Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί οξείες πολιτικές αντιπαραθέσεις, διαμαρτυρίες στους δρόμους της Μαδρίτης με αιτήματα για γενική απεργία, αλλά και έντονη σεναριολογία για προσφυγή σε πρόωρες εκλογές με πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία την 29η Νοεμβρίου 2026.

Η ψηφοφορία στο Κογκρέσο και οι πολιτικές αντιδράσεις

Το πρώτο διάταγμα με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, το οποίο είχε εγκρίνει η ισπανική κυβέρνηση, παύει πλέον να ισχύει μετά την καταψήφισή του από τη Βουλή.

Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παρενέβη αιφνιδιαστικά, ζητώντας από τους βουλευτές να αναλογιστούν τις ανάγκες της κοινωνίας, ενώ η Υπουργός Στέγασης, Ιζαμπέλ Ροντρίγκεθ, υπενθύμισε στο καταλανικό κόμμα Junts του Κάρλες Πουτζδεμόν ότι το 90% των προτάσεών του είχε ενσωματωθεί στα σχετικά διατάγματα, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα μετατροπής τους σε νομοσχέδια για τεχνικές διορθώσεις.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι τα μέτρα απέτρεπαν ουσιαστικά τις εξώσεις, το Junts, το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το Vox καταψήφισαν τις ρυθμίσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι το πλαίσιο επέτρεπε στα επενδυτικά κεφάλαια να συνεχίσουν την αγορά ακινήτων, την κερδοσκοπία και τις εξώσεις.

Από την πλευρά του, το σοσιαλιστικό PSOE αντέδρασε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας τα κόμματα που καταψήφισαν ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα κερδοσκόπων.

Το σενάριο πρόωρων εκλογών και το κλίμα στο Κοινοβούλιο

Η βαρειά κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης συνασπισμού επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη σταθερότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας και το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες. Βάσει των συνταγματικών προθεσμιών, η πρώτη διαθέσιμη Κυριακή για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών είναι η 29η Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος από την Πρόεδρο του Κογκρέσου, Φρανθίνα Αρμενγκόλ, προκάλεσε αρχικά σιγή στην αίθουσα.

Οι υπουργοί Μόνικα Γκαρθία και Πάμπλο Μπουστιντούι στράφηκαν προς τα έδρανα του PP και του Vox, καλώντας τους βουλευτές τους να χειροκροτήσουν την απόρριψη. Ακολούθησαν περιορισμένα και αμήχανα χειροκροτήματα από την αντιπολίτευση, ενώ σημειώθηκαν λεκτικές αντεγκλήσεις μεταξύ της βουλευτή του PP Μακαρένα Μοντεσίνος και κυβερνητικών στελεχών.

Ένταση επικράτησε και στα θεωρεία του κοινού, από όπου απομακρύνθηκε γυναίκα που χαρακτήρισε «αχρείους» τους βουλευτές που καταψήφισαν τα μέτρα.

Διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και αίτημα για γενική απεργία

Έξω από το κτήριο του Κοινοβουλίου, η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε την άμεση αντίδραση των συγκεντρωμένων πολιτών.

Περίπου 100 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος της οδού Σαν Χερόνιμο με κατεύθυνση την Puerta del Sol, σημείο όπου διατηρείται η κατασκήνωση διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα ζητώντας την άμεση προκήρυξη γενικής απεργίας για το ζήτημα της στέγης και των ενοικίων.