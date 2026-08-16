Τρεις μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ έχει μπει σε τροχιά πτώσης.

Η πλειονότητα των ψηφοφόρων δήλωσε πως η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Δημοσίευμα των Financial Times καταγράφει την κατιούσα πορεία του Αμερικανού προέδρου. Οι FT σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών, Focaldata, κατέγραψαν σε μια νέα δημοσκόπηση πως το 53% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων έχει αρνητικά συναισθήματα για το κόμμα του Τραμπ, με την δυσαρέσκεια να επεκτείνεται και μέσα στους Ρεπουμπλικάνους. Όλα αυτά συμβαίνουν, την ώρα που οι Δημοκρατικοί αποκτούν και πάλι ένα μικρό προβάδισμα στα θέματα που αφορούν τον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης.

Πληθωρισμός, ακρίβεια και Ιράν «πριονίζουν» τον «θρόνο» του Τραμπ

Από την δημοσκόπηση προκύπτει πως, η κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών της βενζίνης τον πληθωρισμό και την γενικότερη ακρίβεια που επικρατεί.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό αποδεικνύουν πως οι τιμές αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό τον Ιούλιο, όμως βρίσκεται σε ψηλότερα επίπεδα από τότε που ο Τζο Μπάιντεν παρέδωσε τα «σκήπτρα» στον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι FT δείχνουν πως υπάρχει σημαντική επιδείνωση του καταναλωτικού κλίματος, με τις τιμές να είναι ιστορικά υψηλές. Παράλληλα, οι μισθοί κατέγραψαν πτώση τον περασμένο μήνα, με τους πολίτες να ανησυχούν έντονα για την επόμενη ημέρα.

«Καμπάνι» για τον φιλάρεσκο πρόεδρο των ΗΠΑ

Παρά το γεγονός, ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του Νοεμβρίου, οι ενδιάμεσες εκλογές θεωρούνται ένα σημαντικό δημοψήφισμα για την ηγεσία του κάθε προέδρου.

Τα 2/3 των ψηφοφόρων δήλωσαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ακόμα και όσοι ψηφίζουν τους Ρεπουμπλικανούς. Μόνο ένας στους τέσσερις πιστεύει πως η οικονομία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η δημοσκόπηση των Financial Times απέδειξε πως το 55% των ψηφοφόρων αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του, με το 20%, δηλαδή σχεδόν οι μισοί να είναι Ρεπουμπλικανοί.

Ούτε οι δικοί του δεν τον θέλουν

Ανησυχητικό είναι το γεγονός για τον Λευκό Οίκο ότι η καθαρή βαθμολογία του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών μειώθηκε κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις προκαλούν «πονοκέφαλο» στον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο, καθώς η δημοτικότητα σε σχέση με την άνοδο του στην προεδρία έχει φανερά «πέσει».

Το προβάδισμα των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

Το τελευταίο διάστημα, οι δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης δείχνουν ότι το προβάδισμα στις ενδιάμεσες εκλογές το έχουν οι Δημοκρατικοί. Οι αντίπαλοι του Τραμπ οδεύουν προς την ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και την εξασφάλιση του ελέγχου της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι έδωσαν πέντε ποσοστιαίες μονάδες στους Δημοκρατικούς έναντι των Ρεπουμπλικανών, δηλαδή 44% έναντι 39%, όταν ρωτήθηκαν ποιο κόμμα θα ψήφιζαν τον ερχόμενο Νοέμβριο.

«Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να υλοποιεί την ατζέντα του προέδρου για την οικονομία, μειώνοντας τις τιμές των φαρμάκων, επαναφέροντας αμερικανικές θέσεις εργασίας στη χώρα και μειώνοντας τους φόρους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει μια ιστορική μείωση της βίαιης εγκληματικότητας σε εθνικό επίπεδο και τα ασφαλέστερα σύνορα στην ιστορία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι.

Η δημοσκόπηση που διενέργησαν οι Financial Times διαδικτυακά από κοινού με τη Focaldata, εταιρεία ερευνών με έδρα το Λονδίνο, δεν συνδέεται με κανένα κόμμα και αντικατοπτρίζει τις απόψεις 1.913 ψηφοφόρων.