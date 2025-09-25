Σε βαρύ κλίμα, μετά το «άδειασμα» από τον Μάρκο Ρούμπιο (Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ) ο ηγέτης της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μία συνάντηση υψίστης σημασίας για τα σχέδια του Σουλτάνου, που θέλει να εξασφαλίσει συμφωνία για εξοπλισμούς και αγορά F-16 και F-35.

Ερντογάν και Τραμπ αναμένεται να συζητήσουν τις διμερής εμπορικές σχέσεις αλλά και τις περιφερειακές εξελίξεις και το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας, σύμφωνα με τη Hurriyet, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στις εξελίξεις στη Συρία, όπου οι δύο χώρες θεωρούνται πλήρως ευθυγραμμισμένες, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Όλα αυτά όμως θα συμβούν υπό το βάρος των δηλώσεων Ερντογάν, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε δηλώσει χθες στο Fox News, ότι ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά δεν το κατάφερε, και το ίδιο, σύμφωνα με τον Ερντογάν, συμβαίνει και με το ζήτημα της Γάζας.

Οι δηλώσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έσπευσε αμέσως να κάνει καυστικά σχόλια λέγοντας δεικτικά: «Μας τηλεφωνούν και λένε: “Μπορούμε να συμπεριληφθούμε; Μπορείτε να μας φέρετε μέσα; Μπορώ να έχω πέντε λεπτά για να σφίξω το χέρι του προέδρου;”», «καρφώνοντας» έτσι τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

Οι αφίσες με τον «καταζητούμενο Ερντογάν» στη Νέα Υόρκη

Το κλίμα τορπιλίστηκε ακόμη περισσότερο από τις αφίσεις που κυκλοφόρησαν στη Νέα Υόρκη και δείχνουν τον Τούρκο πρόεδρο ως καταζητούμενο.

Οι αφίσες ζητούν τη σύλληψη του Τούρκου προέδρου, για -μεταξύ άλλων- τον ξυλοδαρμό διαδηλωτών από τους άνδρες της ασφάλειάς του, τον Μάιο του 2017, έξω από την τουρκική πρεσβεία.

Παράλληλα, στη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί φορτηγάκι που διατρανώνει στους δρόμους μηνύματα όπως «Ελευθερώστε τον Ιμάμογλου» και συνθήματα υπέρ του κράτους δικαίου. Επίσης, οι δρόμοι γέμισαν με αφίσες με τον τίτλο «Ελπίδα» που δείχνουν τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης αγκαλιά με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Οζέλ, φιγουράρει στην Times Square.

Erdoğan’a ABD ziyaretinde 2. sürpriz; New York’ta “Free İmamoğlu” kamyonu dolaşırken görüldü. pic.twitter.com/SXQs5ReGXo — Solcu Gazete (@solcugazete60) September 23, 2025

Γιγαντοοθόνες στην Times Square προβάλλουν εικόνες της οικογένειας του φυλακισμένου πολιτικού στην Τουρκία και θυμίζουν με συνθήματα την στάση του Ερντογάν απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους και τις φυλακίσεις που έχουν γίνει.

Erdoğan’ı New York’ta İmamoğlu ve Özel karşıladı! New York’un Times Square Meydanı’ndaki ışıklı panoya, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in üzerinde ‘UMUT’ yazan fotoğrafı yansıtıldı.. pic.twitter.com/r3YeguYWjM — Hilal Köylü (@hilalkoylu) September 22, 2025

Παρ’ όλα αυτά ο Τούρκος πρόεδρος θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου την Πέμπτη, ελπίζοντας σε μια υπόσχεση για ξεμπλοκάρισμα του προγράμματος των F-35 ενώ όπως όλα δείχνουν οι Τούρκοι πάνε για ακύρωση της παραγγελίας για τα F-16, που δεν αποτελούν πλέον προτεραιότητα στο τουρκικό πρόγραμμα εξοπλισμών.

Έχοντας προηγουμένως, ακυρώσει, με τουλάχιστον άκομψο -διπλωματικά- τρόπο την προγραμματισμένη συνάντηση στο σπίτι της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη με τον έλληνα ομόλογό του, ο Ερντογάν θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου με τις σκιές στα ελληνοτουρκικά να βαραίνουν ακόμη περισσότερο στη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που δέχεται έντονες αντιδράσεις από το λόμπι των ελλήνων ομογενών.