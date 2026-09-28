Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ομοσπονδιακού στρατού της Αιθιοπίας εξαπέλυσε δριμείες κατηγορίες εναντίον της Ερυθραίας, του Σουδάν και της Αιγύπτου, υποστηρίζοντας ευθέως ότι παρέχουν στήριξη σε ένοπλες ομάδες που συγκρούονται με τις δυνάμεις της Αντίς Αμπέμπα από την περασμένη Τετάρτη (23/9).

Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν στα βόρεια της χώρας, όπου το Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Λαού του Τιγκράι (TPLF), το οποίο ασκεί τη ντε φάκτο διοίκηση της περιοχής, θεωρούμενο ωστόσο παράνομο από την κεντρική κυβέρνηση, διατείνεται ότι απλώς αποκρούει την «εισβολή» των ομοσπονδιακών στρατευμάτων.

Το σκηνικό πολέμου έχει επεκταθεί και στις γειτονικές περιφέρειες Αμχάρα και Άφαρ, σε περιοχές που συνορεύουν με το Τιγκράι. Στην Αμχάρα, σύμφωνα με στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Acled (η οποία εξειδικεύεται στην ανάλυση συγκρούσεων), στις μάχες εμπλέκεται και η τοπική πολιτοφυλακή Fano, η οποία έχει τεθεί ανοιχτά εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από το 2023.

Μιλώντας στο επίσημο κανάλι του στρατού (ENDF) στο YouTube, ο στρατάρχης Μπιρχάνου Τζούλα τόνισε: «Πολεμούμε δυνάμεις που οργανώθηκαν και συμμάχησαν για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα εξωτερικών δυνάμεων».

Συνεχίζοντας, ο Αιθίοπας αξιωματούχος υπογράμμισε τον ρόλο τρίτων χωρών, επισημαίνοντας: «Ούτε η Ερυθραία, ούτε το TPLF μπορούν να καταφέρουν κάτι μόνοι τους, έστω και συμμαχώντας, εκτός και αν στηρίζονται και εφοδιάζονται από το Σουδάν, την Αίγυπτο και άλλες εξωτερικές δυνάμεις». Με τη δήλωση αυτή, άφησε σαφείς αιχμές και για άλλα κράτη, τα οποία ωστόσο απέφυγε να κατονομάσει.