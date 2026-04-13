Λίγες ώρες μετά τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του, ο Πάπας Λέων XIV αποφάσισε να απαντήσει.

«Δεν φοβάμαι ούτε την κυβέρνηση Τραμπ, ούτε να διακηρύξω το μήνυμα του Ευαγγελίου», δήλωσε στο αεροπλάνο που τον μετέφερε στην Αλγερία, στο οποίο βρισκόταν και μια δημοσιογράφος της εφημερίδας Le Monde, προσθέτοντας: «Αυτό πιστεύω ότι καλούμαι να κάνω και αυτό καλείται να κάνει η Εκκλησία».

Αυτή η δήλωση έρχεται μετά από την επίθεση του Αμερικανού προέδρου σε βάρος του Ποντίφικα.

«Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του Πάπα Λεόν. Είναι κάποιος πολύ προοδευτικός, και είναι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας», δήλωσε, την Κυριακή, ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να μπω σε συζήτηση μαζί του», απάντησε ο Πάπας, διευκρινίζοντας ότι «το μήνυμα ήταν πάντα το ίδιο: η προώθηση της ειρήνης. Το λέω αυτό για όλους τους ηγέτες του κόσμου, όχι μόνο για αυτόν. Επιδιώκουμε πάντα να τερματίσουμε τους πολέμους και να προωθήσουμε την ειρήνη και τη συμφιλίωση».

Στη συνέχεια, ο Πάπας δήλωσε ότι δεν ανήκει «στους πολιτικούς, δεν βλέπουμε την εξωτερική πολιτική – όπως την αποκαλεί – με την ίδια προοπτική που έχει αυτός».

Ο Ποντίφικας έφτασε τη Δευτέρα το πρωί στην Αλγερία για μια διήμερη επίσκεψη με μεγάλη συμβολική σημασία. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Πάπα σε αυτή τη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία που είναι και γενέτειρα του Αγίου Αυγουστίνου.

Από την Le Monde