Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πυροβολισμούς έξω από ένα πολυσύχναστο μπαρ στο κέντρο του Σέφιλντ της Μεγάλης Βρετανίας. Η 30χρονη εντοπίστηκε από τις Αρχές σοβαρά τραυματισμένη στην οδό Γουέστ τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/05).

Ειδικότερα στις 02:45 ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το μπαρ One Four One, με αποτέλεσμα αστυνομία και ασθενοφόρα να σπεύσουν στο σημείο.

Στην 30χρονη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από διασώστες στο σημείο της τραγωδίας. Ωστόσο, μόλις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή.

Τρία άτομα συνελήφθησαν για το περιστατικό. Πρόκειται για δύο 30χρονους άνδρες και μία γυναίκα 32 ετών. Οι συλληφθέντες δεν έχουν περάσει ακόμη το κατώφλι του Ανακριτή.

Σημειώνεται πως η οικογένεια του θύματος έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας της περιοχής Κόλιν Μακ Φάρλαν δήλωσε: «Πρόκειται για ένα καταστροφικό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας, ενώ βρισκόταν σε βραδινή έξοδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο Σέφιλντ».

Ο Μακ Φάρλαν πρόσθεσε ότι η αστυνομία θα συνεχίσει να έχει «σημαντική παρουσία στο σημείο του συμβάντος σήμερα, και τις επόμενες ημέρες» και κάλεσε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για σιωπή», τόνισε.

Πηγή: BBC