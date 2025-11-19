Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απέκλεισε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε αμερικανικής επέμβασης στο μεξικανικό έδαφος εναντίον εμπόρων ναρκωτικών, μία ημέρα αφού ο Αμερικανός ομόλογός της Ντόναλντ Τραμπ είπε πως στηρίζει την επιθετική δράση εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό και την Κολομβία.

«Αυτό δεν θα συμβεί», επανέλαβε, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί η Σέινμπαουμ, η οποία έχει ήδη απορρίψει επανειλημμένως την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα της και έχει επιλέξει να αποφεύγει τις συγκρούσεις με τις εγκληματικές οργανώσεις, προτιμώντας τη διαχείριση των αιτιών της βίας μέσω κοινωνικών προγραμμάτων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να εγκρίνει μία αμερικανική επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στη γειτονική χώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Εάν θα εξαπέλυα πλήγματα στο Μεξικό για να βάλω τέλος στη διακίνηση ναρκωτικών; Αυτό δεν αποτελεί για εμένα κανένα πρόβλημα».

«Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα εκεί κάτω», συνέχισε ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης, υπαινισσόμενος ότι θα πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα εναντίον υπόπτων σκαφών για μεταφορά ναρκωτικών, όπως ακριβώς κάνει η Ουάσιγκτον στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

«Δεν θέλουμε επέμβαση από καμία ξένη κυβέρνηση και υπάρχει μία συνεργασία και ένας συντονισμός, όμως δεν υφίσταται καμία υποταγή σε αυτό ούτε ενδεχόμενο να επιτραπεί μία επέμβαση», υπογράμμισε η επικεφαλής του μεξικανικού κράτους.

«Η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ ήρθαν στο Μεξικό για μια επέμβαση, πήραν τη μισή επικράτεια», συμπλήρωσε η Κλαούντια Σέινμπαουμ, αναφερόμενη στην ένοπλη σύρραξη μεταξύ των δύο χωρών μεταξύ 1846 και 1848.

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ είπε πως η κυβέρνησή της έχει μια συμφωνία συνεργασίας με τις ΗΠΑ στο θέμα της ασφάλειας, στην οποία, όπως διαβεβαίωσε, «ο σεβασμός της κυριαρχίας» του Μεξικού επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα.

