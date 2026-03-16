Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δήλωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί σειρήνες σε όλο το βασίλειο.

NEW : Direct impact of missiles in #Bahrain and the #UAE . pic.twitter.com/dGL1k4Rohq — Inside the conflict (@Muhamma22474285) March 15, 2026

Το Μπαχρέιν αναχαίτισε 337 πυραύλους και drones από την έναρξη του πολέμου

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Μπαχρέιν επιβεβαίωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους εξουδετέρωσαν με επιτυχία 125 πυραύλους και 212 drones από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν πριν από δύο εβδομάδες.