Σειρήνες ήχησαν για τουλάχιστον δύο λεπτά στο Τελ Αβίβ, προειδοποιώντας για ιρανική πυραυλική επίθεση, ως αντίποινα στα χτυπήματα του Ισραήλ στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης.

Ο στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους του Τελ Αβίβ, αλλά και μεγάλων τμημάτων του κεντρικού Ισραήλ και της Δυτικής Όχθης ότι εντόπισε άλλη μια εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.

צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות – הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 7, 2026

Οι κάτοικοι του κεντρικού Ισραήλ και της Δυτικής Όχθης όπου ηχούσαν σειρήνες, έλαβαν το πράσινο φως μετά την αναχαίτιση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου ότι μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγια τους.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματίες ή ζημιές ως αποτέλεσμα της τελευταίας πυραυλικής επίθεσης.

Ωστόσο οι πύραυλοι του Ιράν που στοχεύουν προς βορρά φαίνεται να μην φτάνουν μέχρι το Ισραήλ.