Σειρήνες ηχούν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρo το κεντρικό και νότιο Ισραήλ εν μέσω της τελευταίας βαλλιστικής πυραυλικής επίθεσης του Ιράν. Λίγο πριν από τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου, γίνεται λόγος για εκρήξεις στην πρωτεύουσα Τελ Αβίβ, καθώς και στην Ιερουσαλήμ.

🚨 #URGENT 🚨: Des explosions ont été entendues dans la capitale israélienne, Tel-Aviv. pic.twitter.com/QGFMvrBcze — M.D.S.E (@mdsemedia) March 1, 2026

Εκρήξεις σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ, λίγη ώρα αφού ακούστηκαν οι σειρήνες σε ολόκληρο το κεντρικό και νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με αναφορές, έχουν πέσει θραύσματα πυραύλων αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Δείτε βίντεο