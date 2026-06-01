Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί (1/6) ότι αντιμετωπίζει μια «εχθρική επίθεση με πυραύλους και drones», τη δεύτερη που δέχεται η χώρα του Κόλπου σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

«Όλοι οι ήχοι των εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X.

Η χώρα του Κόλπου δεν διευκρίνισε στην ανάρτηση της την προέλευση της επίθεσης αυτής.

Την Πέμπτη, το Κουβέιτ ανέφερε μια παρόμοια επίθεση, την οποία αργότερα απέδωσε στο Ιράν, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική βάση σε αντίποινα σε νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.

Οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο Ιράν στο Σαββατοκύριακο

Εν τω μεταξύ οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε μεταξύ άλλων ηCentcom σε ανάρτηση στο X.

H ανακοίνωση της CENTCOM

«Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον ιρανικών σταθμών ραντάρ και σταθμών διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Γκορούκ του Ιράν και στο νησί Κεσμ.

Οι μετρημένες και σκόπιμες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή ως απάντηση στις επιθετικές ενέργειες του Ιράν, οι οποίες περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αντέδρασαν άμεσα εξουδετερώνοντας ιρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν σταθμό ελέγχου εδάφους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης μίας χρήσης που αποτελούσαν σαφή απειλή για τα πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα.

Κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε. Το CENTCOM θα συνεχίσει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα των ΗΠΑ ως απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εκεχειρίας», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση.

Φρουροί της Επανάστασης: «Στοχεύσαμε βάση που χρησιμοποιείται για αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ»

Από τη δική τους πλευρά οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα (1/6) ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο, έχοντας ως στόχο αεροπορική βάση που χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της ιρανικής επικράτειας και συγκεκριμένα εναντίον τηλεπικοινωνιακού πύργου στο νησί Σιρίκ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση αυτή παρουσιάζεται ως απάντηση σε προηγούμενη αμερικανική στρατιωτική ενέργεια στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την τοποθεσία της βάσης που φέρεται να επλήγη ούτε για την έκταση των ζημιών ή τυχόν απώλειες προσωπικού.