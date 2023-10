Ο Eylon Levy, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, εγκατέλειψε μέσα στον πανικό του το στούντιο στο οποίο βρισκόταν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του με το Sky News, καθώς ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ.

Πριν ακουστεί ο προειδοποιητικός συναγερμός, ο κυβερνητικός αξιωματούχος μιλούσε στην παρουσιάστρια Jayne Secker, έξω από το Τελ Αβίβ για τον στόχο του Ισραήλ στη Γάζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Αυτός δεν είναι ένας άλλος γύρος σύγκρουσης στον οποίο στοχεύουμε να αποτρέψουμε τη Χαμάς ή να υποβαθμίσουμε τη Χαμάς. Αυτός είναι ένας πόλεμος που το Ισραήλ δεν ήθελε, δεν ξεκίνησε και δεν περίμενε», είπε.

«Όταν το Ισραήλ κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματικότητα στη Λωρίδα της Γάζας στην οποία καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν θα έχει τη δυνατότητα να διαπράξει ξανά φρικαλεότητες εναντίον του λαού μας».

Τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες, πριν κατευθυνθεί σε κάποιο καταφύγιο, ο Levy διέκοψε τη συνέντευξη λέγοντας: «Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε στη μέση εκτόξευσης ρουκετών τώρα και πρέπει να εκκενώσω το στούντιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨Just telling @SkyNews that Israel will destroy Hamas so it can no longer harm our citizens, when suddenly a rocket siren forced me to evacuate the studio.

We will tolerate this terrorist threat no longer. pic.twitter.com/UVcEwbp7ai

— Eylon Levy (@EylonALevy) October 16, 2023