Για 9η συνεχόμενη μέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ εξακολουθεί να σφυροκοπά το Ιράν. Τα ξημερώματα της Κυριακής, 8 Μαρτίου, έπληξε διυλιστήρια πετρελαίου στην Τεχεράνη.
Παράλληλα, σειρήνες ηχούν από το πρωί και στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ, εν αναμονή πυραυλικών επιθέσεων από την Ισλαμική Δημοκρατία.
Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία:
Ιρανικό drone χτύπησε ουρανοξύστη στο Κουβέιτ
Μπαχρέιν: Σταθμός αφαλάτωσης υπέστη ζημιές από ιρανικό drone
Σταθμός αφαλάτωσης υπέστη ζημιές από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Αρχές του Μπαχρέιν.
«Η ιρανική επίθεση έβαλε χωρίς διάκριση κατά μη στρατιωτικών στόχων και προκάλεσε υλικές ζημιές σε εργοστάσιο αφαλάτωσης μετά από επίθεση με drone», δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτηση στο «Χ».
Χθες (7/3), το Ιράν είχε δηλώσει ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση Ζουφάιρ, υποστηρίζοντας ότι αυτή είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.
«Σχεδόν» επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση για τον επόμενο ανώτατο ηγέτη του Ιράν
Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ο Αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι «κάποια εμπόδια» χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.
Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου
Οι χώρες του Κόλπου ανέφεραν σήμερα (8/3) νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Στο Κουβέιτ σημειώθηκαν σε «ζωτικής σημασίας» δεξαμενές καυσίμων στο αεροδρόμιό του, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μπαχρέιν.
Κατά την ένατη ημέρα του πολέμου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι τα τελευταία, για την ώρα, που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι αντιμετωπίζουν «νέα επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας στο «Χ».
Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν επίσης στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών στο Χ, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλων, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κτήριο πανεπιστημίου στην περιοχή Μουχάρακ.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε νωρίτερα ο στρατός του Κουβέιτ μέσω «Χ», προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.
Νωρίτερα, μέσα στη νύχτα, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε νέο κύμα με επιθέσεις, καταγγέλλοντας επιχείρηση «άμεσης στοχοποίησης μιας ζωτικής σημασίας εγκατάστασης», όταν «δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ δέχτηκαν επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη».
Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο αεροδρόμιο τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς «σοβαρούς τραυματισμούς».
Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει νωρίς σήμερα τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου τους ούτε εάν η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο.
Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG), Γιάσεμ Μοχάμεντ Αλ Mπουντάιουι, καταδίκασε σε ανακοίνωση «τη στοχοποίηση ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων και μη στρατιωτικών υποδομών» από το Ιράν, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα» των χωρών αυτών.
Βίντεο από τα διυλιστήρια πετρελαίου στην Τεχεράνη, που τυλίχτηκαν στις φλόγες
Πεζεσκιάν: Οι δηλώσεις μου παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τα σχόλιά του «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό που επιδιώκει να σπείρει διχασμό με τους γείτονες», όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, καθώς οι δηλώσεις του θεωρήθηκαν απόφαση για αναστολή επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, αλλά τα πλήγματα δεν σταμάτησαν.
«Έχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι είμαστε αδελφοί και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαμάχη με μια (γειτονική) χώρα ή ότι θέλουμε να αναστατώσουμε τους λαούς τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.
Χθες (7/3), ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε: «Ζητώ προσωπικά συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που επλήγησαν από ενέργειες του Ιράν» και τις κάλεσε να μην συμμετάσχουν στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον της χώρας του.
Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή Ειδικών Δυνάμεων στο Ιράν για την κατάσχεση πυρηνικών αποθεμάτων
Την αποστολή ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για την κατάσχεση πυρηνικών αποθεμάτων – από κοινού με το Ισραήλ – εξετάζουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Axios.
Ο χρονικός ορίζοντας αυτής της κίνησης τοποθετείται σε μεταγενέστερο στάδιο του πολέμου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.
Δείτε live εικόνα από τη Μέση Ανατολή
Δείτε live εικόνα από το Al Jazeera
Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία
Δείτε live εικόνα από το Ιράν