Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι ανέλαβε δράση για να αναχαιτίσει νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, προειδοποιώντας τους κατοίκους διαφόρων περιοχών να σπεύσουν σε καταφύγια.

Ανέφερε σχεδόν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα ότι εντόπισε «πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και ότι «συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής».

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής:

Φωτογραφία: Jerusalem Post