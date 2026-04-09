Σειρήνες ήχησαν αργά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) στη Χάιφα, τη Ναχαρίγια και άλλες πόλεις του βόρειου Ισραήλ κατά μήκος της μεσογειακής ακτής, προειδοποιώντας για επερχόμενα πυρά από τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, ρουκέτες αναχαιτίστηκαν ή αφέθηκαν να πέσουν σε ανοιχτές περιοχές. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Νωρίτερα το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τον κόσμο ότι αναμενόταν να δεχθούν πυρά και άλλες περιοχές της χώρας, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας εκτοξεύσεις πυραύλων από το λιβανικό έδαφος είχαν στοχεύσει το βόρειο τμήμα της χώρας κατά μήκος των συνόρων.

