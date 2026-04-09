Σειρήνες ήχησαν αργά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) στη Χάιφα, τη Ναχαρίγια και άλλες πόλεις του βόρειου Ισραήλ κατά μήκος της μεσογειακής ακτής, προειδοποιώντας για επερχόμενα πυρά από τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, ρουκέτες αναχαιτίστηκαν ή αφέθηκαν να πέσουν σε ανοιχτές περιοχές. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

🚨🚨Hezbollah terrorists are again targeting Israeli civilians with rocket fire on behalf of their puppet masters in Tehran. pic.twitter.com/MuWw9fkWgg — Israel War Room (@IsraelWarRoom) April 9, 2026

UPDATE: Some rockets were intercepted, others were allowed to fall in open areas. No injuries reported. — Israel War Room (@IsraelWarRoom) April 9, 2026

Νωρίτερα το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τον κόσμο ότι αναμενόταν να δεχθούν πυρά και άλλες περιοχές της χώρας, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας εκτοξεύσεις πυραύλων από το λιβανικό έδαφος είχαν στοχεύσει το βόρειο τμήμα της χώρας κατά μήκος των συνόρων.