Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανέφερε πως σχεδιάζει να ξανανοίξει το κυριότερο αεροδρόμιο της χώρας για να διεξάγονται εμπορικές πτήσεις «το συντομότερο δυνατό», μετά τις ζημιές που υπέστη εξαιτίας των σεισμών της 24ης Ιουνίου.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού έχει πλέον φτάσει τους 3.685 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, που αποφεύγει να κάνει οποιαδήποτε υπόθεση για τον αριθμό των αγνοουμένων.

Ο ΟΗΕ εκτιμά πως μπορεί να ανέρχονται ως ακόμη και στους 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό μάλλον πιο κοντά στους 10.000.

Εναλλακτικό σχέδιο για τη Μαϊκετία

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανέφερε μέσω Telegram ότι διέταξε την «άμεση ενεργοποίηση εναλλακτικού σχεδίου που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εμπορικών πτήσεων το συντομότερο δυνατόν σε παράλληλο διάδρομο του αεροδρομίου».

Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, που εξυπηρετεί το Καράκας, βρίσκεται στην πολιτεία Λα Γουάιρα, που υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα εξαιτίας του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών τον περασμένο μήνα, όταν ισοπεδώθηκαν δεκάδες κτίρια κι εκατοντάδες άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Βαριά μηχανήματα έργου απομακρύνουν συντρίμμια στην παραθαλάσσια πολιτεία, όπου πολλές ομάδες έρευνας και διάσωσης οι οποίες στάλθηκαν από κράτη του εξωτερικού αποσύρονται, αφού πλέον δεν υπάρχουν ενδείξεις ζωής, δυο και πλέον εβδομάδες μετά την καταστροφή.

Η πλήρης ανάρτηση της Ντέλσι Ροδρίγκες:

«Επιθεώρησα τον διάδρομο του Διεθνούς Αεροδρομίου Simón Bolívar της Μαικετία για να διαπιστώσω τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον διπλό σεισμό. Εκεί έδωσα οδηγίες για την άμεση ενεργοποίηση ενός εναλλακτικού σχεδίου που θα επιτρέψει την επανέναρξη, το συντομότερο δυνατό, των εμπορικών πτήσεων στον παράλληλο διάδρομο που διαθέτει αυτό το αεροδρόμιο.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ακούραστα για να προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, με τη δέσμευση να αποκαταστήσουμε τις υποδομές και να διασφαλίσουμε τις βασικές υπηρεσίες για τον λαό μας.»

«Λεηλάτησαν σούπερ μάρκετ, δεν ανοίγουν πλέον»

Η Εστέφανι Σουάρες, 31 ετών, ζει με τα δυο μικρά παιδιά της σε σκηνή. Το σπίτι της, στην περιοχή Καραβαγιέδα, που υπέστη εκτεταμένες ζημιές, χαρακτηρίστηκε «υψηλού κινδύνου».

«Λεηλάτησαν σούπερ μάρκετ, δεν ανοίγουν πλέον. Μοίρασαν κρεβάτια, καλό είναι αυτό», είπε η κ. Σουάρες σε σημείο συγκέντρωσης και διανομής δωρεών όπου μοιράζονταν σαπούνια, σερβιέτες και παιχνίδια για τα παιδιά.

Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εκτελούν πτήσεις προς την περιοχή και χρησιμοποιούν τον διάδρομο του αεροδρομίου στη Μαϊκετία, που έχει ανοίξει εν μέρει, για τις ανθρωπιστικές πτήσεις. Οι υποδομές του υπέστησαν σοβαρές ζημιές όταν έγινε ο σεισμός. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες ανέφερε πως βρίσκεται σε «επαφή» με κάποιες χώρες που θα «έχουν συμβολή» στην επισκευή του αερολιμένα, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Υπό την «υποστήριξη» και τον έλεγχο των ΗΠΑ

Η κ. Ροδρίγκες ανέλαβε την εξουσία στη χώρα μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί ο σοσιαλιστής μέχρι τότε πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο.

Έκτοτε κυβερνά υπό πίεση αν όχι κηδεμονία της Ουάσιγκτον, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει πως αυτός πλέον «κάνει κουμάντο» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη.

Στρατιωτικοί και ειδικοί από τις ΗΠΑ συνεργάζονται με τις αρχές για να ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο και να διευκολυνθούν οι παραδόσεις προμηθειών και εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τζον Μπάρετ, ο αμερικανός επιτετραμμένος στο Καράκας, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει συνομιλίες με αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες για να ξαναρχίσουν τις πτήσεις τους.

«Μένει να γίνουν έργα» για να αποκατασταθούν οι υποδομές σε βαθμό «που θα επιτρέπει την επανέναρξη της εμπορικής λειτουργίας του αεροδρομίου», ανέφερε ο κ. Μπάρετ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο στρατηγός των πεζοναυτών Φράνσις Ντόνοβαν, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), διευκρίνισε πως άνδρες του εγγυώνται τον έλεγχο των πτήσεων, ώστε να γίνονται με ασφάλεια αποπροσγειώσεις, και χειρίζονται τις μεταφορές φορτίων.

Αναπτύχθηκαν σχεδόν 2.000 αμερικανοί στρατιωτικοί στην περιοχή, στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης της καταστροφής. Το αμερικανικό αποβατικό σκάφος USS Fort Lauderdale έριξε άγκυρα έξω από το λιμάνι στη Γουάιρα, για να συμμετάσχει στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πολλοί επιζήσαντες έχουν μείνει άστεγοι ή διαμένουν σε ευκαιριακούς καταυλισμούς σε πάρκα, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική για το αύριο. Κατά τον πιο πρόσφατο κυβερνητικό απολογισμό έχουν μείνει άστεγοι πάνω από 16.000 άνθρωποι.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι ζημιές εξαιτίας του διπλού σεισμού έχουν αξία κάπου 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με άλλα λόγια ανέρχονται στο 6% του ΑΕΠ, ενώ η χώρα ήταν ήδη εδώ και πολλά χρόνια βυθισμένη σε σοβαρή οικονομική κρίση.