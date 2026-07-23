Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας του διπλού σεισμού που χτύπησε τη Βενεζουέλα πριν από έναν μήνα έφτασε σχεδόν τους 5.400, κατά νεότερο, ακόμη προσωρινό, επίσημο απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Δυο καταστροφικές σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν την 24η Ιουνίου τη χώρα της Λατινικής Αμερικής με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο, προκαλώντας πελώρια καταστροφή, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, ειδικά στην παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας.

Τουλάχιστον 5.398 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά τον νεότερο ημερήσιο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που ανακοινώθηκε προχθές Τρίτη, έκανε λόγο για 5.346 νεκρούς.

Οι αρχές κάνουν λόγο για 16.740 τραυματίες –ο αριθμός τους είναι αμετάβλητος εδώ κι εβδομάδες– και 17.265 άστεγους. Κάπου 23.335 σεισμοπαθείς βρίσκονται σε 107 προσωρινούς καταυλισμούς, κάποιοι χωρίς πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό ή στο δίκτυο αποχέτευσης.

Οι αρχές δεν αναφέρονται στον αριθμό των αγνοουμένων. Τη μεθεπομένη της καταστροφής, ο ΟΗΕ υπολόγιζε πως θα μπορούσαν να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000. Ορισμένες άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό πιο κοντά στους 10.000.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης, πολλές από τις οποίες στάλθηκαν από κράτη του εξωτερικού, κατάφεραν να βγάλουν 6.462 ανθρώπους ζωντανούς από τα συντρίμμια· όμως οικογένειες συνεχίζουν να αγωνίζονται για να βρουν τα πτώματα δικών τους ανθρώπων και να τους βγάλουν από τα ερείπια.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προοδευτικά έδωσαν τη θέση τους σε νέα φάση, επικεντρωμένη στην διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την απομάκρυνση των συντριμμιών και την ανοικοδόμηση.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε πως θα αποδεσμεύσει χορηγήσεις ύψους 346 εκατομμυρίων δολαρίων για τους άξονες αυτούς.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες υποσχέθηκε ότι θα παραδοθούν σε σεισμοπαθείς 4.000 νέες κατοικίες μέσα στη χρονιά και άλλες 10.000 το 2027.

Το κοινοβούλιο, για να προωθήσει το εγχείρημα, υιοθέτησε με νόμο μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της κατασκευής κατοικιών και την αγορά άλλων στη δευτερογενή αγορά.