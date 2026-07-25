Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα Νησιά Βανουάτου στις 21:37 (GMT) την Παρασκευή, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Σύμφωνα με νεότερη αναφορά από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός των 6,0 Ρίχτερ εκδηλώθηκε 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Σόλα στα Βανουάτου. Η δόνηση σημειώθηκε σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος 35 χιλιομέτρων κάτω από το επίκεντρο κοντά στη Σόλα (επαρχία Τορμπά), το πρωί του Σαββάτου, 25 Ιουλίου 2026, στις 08:37 τοπική ώρα.

Δεν αναμένεται να έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές.