Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:03 (ώρα Ελλάδος) το πρωί της Κυριακής (9/11) στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 129 χιλιόμετρα ανατολικά του Miyako, της Ιαπωνίας και 197 χιλιόμετρα ανατολικά του Morioka, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Εν συνεχεία, σημειώθηκε σωρεία μετασεισμών, από 5,4 έως και 6,4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

Το τσουνάμι αναμένεται να είναι περίπου ενός μέτρου, πρόσθεσε το NHK.