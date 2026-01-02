Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε νωρίτερα στο Μεξικό και συγκεκριμένα την πολιτεία του Γκερρέρο.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 6,5 Ρίχτερ και το επίκεντρό του βρισκόταν κοντά στην πόλη Σαν Μάρκος στη νότια πολιτεία Γκερρέρο, κοντά στο θέρετρο Ακαπούλκο στις ακτές του Ειρηνικού, σύμφωνα με την εθνική σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο ανέφεραν αρχικά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,2 Ρίχτερ.

Το φαινόμενο διέκοψε την πρώτη συνέντευξη Τύπου της προέδρου της χώρας για το νέο έτος, καθώς σήμαναν σεισμικοί συναγερμοί.

Στη συνέχεια η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 21,7 μιλίων (35 χιλιομέτρων), 2,5 μίλια βορειοδυτικά του Ράντσο Βιέχο, στο Γκερρέρο, το οποίο βρίσκεται στα βουνά περίπου 57 μίλια βορειοανατολικά του Ακαπούλκο.

Η πρόεδρος της χώρας συνέχισε τελικά τη συνέντευξη Τύπου λίγο αργότερα και είπε ότι είχε μιλήσει με την κυβερνήτη του Γκερρέρο, η οποία της ανέφερε ότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές μέχρι στιγμής.

Κάτοικοι και τουρίστες στην πόλη του Μεξικού και στο Ακαπούλκο έσπευσαν στους δρόμους όταν ξεκίνησε η δόνηση.

Κυβερνητικά ελικόπτερα πέταξαν επίσης πάνω από την πρωτεύουσα και δεν εντόπισαν ζημιές στην πόλη.