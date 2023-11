Σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/11) στη Θάλασσα Μπάντα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή κάπου 370 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αμπόν της Ινδονησίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται πως ήταν 146 χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

Αρχικά, το EMSC εκτίμησε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών.

Κατά το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC), δε θεωρείται πως υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί τσουνάμι εξαιτίας του σεισμού.

USGS reports second earthquake, measuring 7.0, in the Banda Sea in Indonesia pic.twitter.com/PAnL4W65TB

— BNO News (@BNONews) November 8, 2023