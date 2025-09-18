Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στις 21:58, στην Καμτσάκα της Ρωσίας.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν και τέσσερις τουλάχιστον ισχυροί μετασεισμοί (5,9 – 5,8 – 5,4 και 5,3 Ρίχτερ αντίστοιχα).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 1633 χλμ ΑΒΑ του Komsomolsk-on-Amur, στη Ρωσία και 128 χλμ ΑΒΑ του Petropavlovsk-Kamchatsky, σε θαλάσσια περιοχή.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 20 χιλιόμετρα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού:

Από τις Αρχές εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση αναμένεται τσουνάμι στη Χαβάη, από 30 εκατοστά έως 1 μέτρο ύψος, καθώς και στις ακτές της Ρωσίας, από 1 έως 3 μέτρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα ή ζημιές.

1/

M7.8 earthquake struck off Kamchatka, Russia (Sep 18, 1858 UTC). Tsunami threat possible within 1000 km of epicenter, mainly impacting Russian coasts. Authorities advise vigilance and following local instructions. #землетрясение #sismo pic.twitter.com/nu0FpxTBft — GeoTechWar (@geotechwar) September 18, 2025

Υπενθυμίζεται ότι στις 13/9, είχε πραγματοποιηθεί στα ανοιχτά της Καμτσάτκα ένας ακόμη ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ.