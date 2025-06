Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε την Κυριακή (15/6) το Περού, στοιχίζοντας τη ζωή ενός ανθρώπου στην πρωτεύουσα Λίμα και προκαλώντας κατολισθήσεις, ανακοίνωσαν οι Αρχές του κράτους των Άνδεων.

Ο σεισμός καταγράφτηκε περί τις 11:35 (τοπική ώρα· 19:35 ώρα Ελλάδας), περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καγιάο, παραθαλάσσιας πόλης κάπου δέκα χιλιόμετρα από τη Λίμα, σύμφωνα με το περουβιανό εθνικό σεισμολογικό κέντρο.

Whoahh! The M5.6 earthquake less than an hour ago has triggered landslides on the Costa Verde in Lima, Peru 👀😱 pic.twitter.com/zBNCkP09Xr — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 15, 2025

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 36χρονος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε τοιχίο πάνω στο όχημα στο οποίο επέβαινε, στη συνοικία Ιντεπεντένσια της περουβιανής πρωτεύουσας.

«Καλώ τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι», δήλωσε η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, θυμίζοντας πως δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Latina εικονίζει κατολισθήσεις σε διάφορες κοινότητες στη Λίμα και στα περίχωρά της.

More CCTV of the M5.6 earthquake that struck Peru. This is from Lima…pic.twitter.com/t0njp3Zffo — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 15, 2025

«Οι δονήσεις έγιναν πιο αισθητές στη Λίμα και στην Καγιάο. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε πληροφορίες για ζημιές ή θύματα», είπε στο Canal N ο πρόεδρος του ινστιτούτου γεωφυσικής του Περού, ο Ερνάντο Ταβέρα.

Το Περού βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, αχανή ζώνη έντονης ηφαιστειακής και σεισμικής δραστηριότητας που φτάνει να εκτείνεται κατά μήκος των δυτικών ακτών της αμερικανικής ηπείρου. Στη χώρα καταγράφονται κάθε χρόνο εκατοντάδες αισθητές σεισμικές δονήσεις.