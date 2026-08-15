Βαρύτατο είναι το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές από τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/8) την ανατολική Ινδονησία. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB), τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί όσο προχωρούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο Εγκέλαδος «χτύπησε» το νησί Φλόρες λίγο πριν τις 05:00 (τοπική ώρα). Το μικρό εστιακό βάθος, που υπολογίζεται μόλις στα 15 χιλιόμετρα, ενίσχυσε την καταστροφική μανία της δόνησης στην επιφάνεια. Το σκηνικό τρόμου συμπληρώνουν δεκάδες ισχυροί μετασεισμοί (μεγέθους έως και 6,1 βαθμών) στην ίδια περιοχή, αλλά και μια ξεχωριστή δόνηση 6,4 Ρίχτερ που έγινε αισθητή αργότερα στη Βόρεια Σουμάτρα, σε βάθος 163 χιλιομέτρων.

Εμπόδια στις διασώσεις και εκτεταμένες καταστροφές

Οι Αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο, ωστόσο το έργο τους δυσχεραίνεται από τη μορφολογία και τις ζημιές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν καταφέρει ακόμη να προσεγγίσουν την περιοχή του Ναγκεκέο, η οποία βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο, καθώς εκτεταμένες κατολισθήσεις έχουν αποκόψει το οδικό δίκτυο, ενώ καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.

Οι υλικές ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότερες από 150 κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Δεκάδες σχολεία, νοσοκομεία, χώροι λατρείας και δημόσια κτήρια έχουν πληγεί. Στο λιμάνι του Μαουμέρε, μεγάλα κομμάτια τσιμέντου αποκολλήθηκαν από το κτήριο του τερματικού σταθμού και έπεσαν σε επιβάτες, ενώ η κατάρρευση μιας γέφυρας επιβίβασης είχε ως αποτέλεσμα άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα.

Τους καταπλάκωσαν τα ερείπια

Όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μέλκιαντες Λάκα Λένα, οι περισσότεροι από τους νεκρούς βρήκαν τραγικό θάνατο στον ύπνο τους, καταπλακωμένοι από τα συντρίμμια των σπιτιών τους.

Οι απώλειες κατανέμονται γεωγραφικά ως εξής:

Μανγκαράι : 24 νεκροί (η πλέον πληγείσα περιοχή)

: 24 νεκροί (η πλέον πληγείσα περιοχή) Ανατολικό Μανγκαράι : 17 νεκροί

: 17 νεκροί Σίκα : 3 νεκροί

: 3 νεκροί Νγκάντα, Έντε και Δυτικό Μανγκαράι: Από 1 νεκρός

Μαρτυρίες πανικού και συναγερμός για τσουνάμι

Αμέσως μετά τον σεισμό, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Περίπου 2.000 άτομα εγκατέλειψαν τις εστίες τους, αναζητώντας καταφύγιο σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, αν και ο συναγερμός έληξε περίπου τρεις ώρες αργότερα, καθώς δεν καταγράφηκε επικίνδυνη άνοδος της στάθμης των υδάτων.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων αποτυπώνουν το μέγεθος του τρόμου. Ο Άρνολντ Γουελίαντο, κάτοικος του παραθαλάσσιου χωριού Ταλιμπούρα, περιέγραψε πώς ξύπνησε από το βίαιο ταρακούνημα: «Πετάχτηκα από τον ύπνο μου και πήγα αμέσως στο δωμάτιο του παιδιού μου. […] Ορισμένοι κάτοικοι στέκονταν στην άκρη του δρόμου γιατί η θάλασσα είχε τραβηχτεί προς τα μέσα. Το νερό έμεινε χαμηλά για αρκετή ώρα, οπότε όλοι πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν».

Ο φόβος των μετασεισμών κρατά τους πολίτες στους δρόμους. Η Γιούλιαν Τζουίτα Εκάλια, καθηγήτρια πανεπιστημίου από την πόλη Ρουτένγκ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο μεγάλο σεισμό. Νιώθαμε σαν να βρισκόμαστε σε τραμπολίνο – ήταν πραγματικά τρομακτικό».

Η ίδια, μάλιστα, μετέφερε την κουζίνα της στην αυλή της, αρνούμενη να επιστρέψει στο σπίτι της.

Το επόμενο διάστημα κρίνεται κρίσιμο για την αποτίμηση της πλήρους έκτασης της καταστροφής, σε μια χώρα που «κάθεται» πάνω σε τρεις μεγάλες τεκτονικές πλάκες, στο διαβόητο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», όντας μονίμως εκτεθειμένη στον κίνδυνο ισχυρών σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων.