Γύρω στους 12 ανθρώπους εξακολουθούσαν σήμερα Πέμπτη (21/12) να αγνοούνται μετά τον σεισμό 6,2 βαθμών που έπληξε αργά το βράδυ της Δευτέρας, την βορειοδυτική επαρχία Γκανσού της Κίνας, ενώ το ενδιαφέρον χρηστών του Διαδικτύου προσήλκυσε η ταχύτητα με την οποία τερματίστηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Γκανσού ολοκληρώθηκαν στις 15:00 (09:00 ώρα Ελλάδος) την Τρίτη, περίπου 15 ώρες μετά τον σεισμό που έπληξε απομακρυσμένη και ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα μεταξύ των επαρχιών Γκανσού και Τσινγκχάι.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν συνεχίζονται οι έρευνες στην Τσινγκχάι.

Στην Γκανσού, 115 άνθρωποι είχαν βρεθεί νεκροί ως τις 09:00 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδος) την Τετάρτη, ενώ οι τραυματίες ανέρχονταν σε 784, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Γκανσού δεν έχει αναφέρει αγνοούμενους.

Στην γειτονική Τσινγκχάι ο απολογισμός των νεκρών ανερχόταν σε 22, ενώ των τραυματιών σε 198.

#BREAKING #CHINA

🔴 CHINA: VIDEO MOMENT OF POWERFUL EARTHQUAKE MAGNITUDE 6.0 WHICH HIT LINXIA CITY IN GANSU PROVINCE

Depth: 35 km/22 miles

At least 8 people died, unknown number under rubble.

