Διεθνή μμε αναφέρουν βασισμένα σε προφορικές δηλώσεις αξιωματούχων, πως έχει καταρρεύσει από τον μεγάλο σεισμό έντασης 7,7 της κλίμακας ρίχτερ, ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου στη Μανταλέι με όλους τους εργαζόμενους σε αυτόν να είναι νεκροί.

Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες προς το παρόν.

Myanmar earthquake: Air traffic control tower at airport collapses with ALL staff feared dead https://t.co/oHT5x2L7pq pic.twitter.com/ewAi010Mdf

Naypyidaw Airport has suffered extensive damage from today’s powerful earthquake, with runways severely cracked and unusable, forcing the airport to shut down.

Additionally, the airport’s air traffic control tower collapsed, killing at least five staff members. pic.twitter.com/gy7gJb9TML

— Heung Min Son (@heungburma) March 28, 2025