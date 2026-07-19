Μια ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε το νοτιοδυτικό τμήμα του Περού το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), αφήνοντας πίσω της θύματα και σημαντικές υλικές καταστροφές. Αν και οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό, νεότερα δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης ανεβάζουν τον τραγικό απολογισμό σε τουλάχιστον τρεις νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένας 17χρονος και 11 τραυματίες.

Η ένταση της δόνησης παρουσιάζει μικρή απόκλιση στις μετρήσεις των ινστιτούτων: το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP) υπολόγισε το μέγεθος στους 5,1 βαθμούς, ενώ το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω, εκτιμώντας τον σεισμό στους 5,5 βαθμούς.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το IGP, ο σεισμός καταγράφτηκε στις 21:24 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:24 ώρα Ελλάδας) 7 χιλιόμετρα νότια από την κοινότητα Τσουπάκα, στην ομώνυμη επαρχία του νομού Χουνίν, και το εστιακό βάθος της υπολογίστηκε πως ήταν 24 χιλιόμετρα.

Καταστροφές στο επίκεντρο και διακοπές ρεύματος

Το χτύπημα του Εγκέλαδου προκάλεσε την κατάρρευση κτηριακών υποδομών στις περιοχές κοντά στο επίκεντρο, όπου και καταγράφηκαν τα θύματα. Παράλληλα, έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, με τμήμα της επαρχίας Τσουπάκα να έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Τέτοια φαινόμενα δεν είναι σπάνια για το κράτος των Άνδεων. Το Περού, όπως ακριβώς η Χιλή και ο Ισημερινός, βρίσκεται γεωγραφικά τοποθετημένο πάνω στον περιβόητο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού. Πρόκειται για μια ζώνη όπου τέμνονται υπόγεια τεκτονικές πλάκες, αποτελώντας την περιοχή με την υψηλότερη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη.