Σοκ προκαλούν τα βίντεο από την αιματηρή επίθεση στα γραφεία της Citibank στην Τάμπα των ΗΠΑ, όπου ο 35χρονος Τζέικομπ Πίρσον εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στις εγκαταστάσεις και πυροβόλησε θανάσιμα μία εργαζόμενη, πριν εξουδετερωθεί από υπάλληλο ασφαλείας της τράπεζας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, λίγες ώρες αφότου ο Πίρσον είχε λάβει δικαστική κλήση για οφειλή περίπου 2.500 ευρώ, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, φαίνεται να αποτέλεσε το έναυσμα για την επίθεσή του.

Ο 35χρονος φέρεται να ξεκίνησε από το σπίτι του στο Ορλάντο και να κατευθύνθηκε προς τα γραφεία της Citibank στην Τάμπα. Νωρίτερα είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει τη διαδικασία είσπραξης της οφειλής.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με την αστυνομία, εξαπέλυσε σοβαρές απειλές και φέρεται να προειδοποίησε ότι θα εμφανιζόταν οπλισμένος με AR-15 και αλεξίσφαιρο γιλέκο εάν δεν ακυρωνόταν η δικαστική διαδικασία σε βάρος του.

Η απειλή κινητοποίησε άμεσα το δικηγορικό γραφείο, το οποίο ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές και την ασφάλεια της τράπεζας.

Έριξε την πύλη με το αυτοκίνητο

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται το όχημα του Πίρσον να κινείται με ταχύτητα προς την είσοδο των εγκαταστάσεων και να ρίχνει την πύλη του συγκροτήματος.

Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις βρίσκονταν περίπου 3.200 εργαζόμενοι, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας.

Μετά την είσοδό του στον χώρο, ο 35χρονος συνάντησε στον εξωτερικό χώρο την 41χρονη Λιν Σέλμαν, εργαζόμενη της τράπεζας.

Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο Πίρσον ανοίγει πυρ εναντίον της γυναίκας με καραμπίνα.

Όταν το όπλο του φέρεται να έπαθε εμπλοκή, επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, πήρε ένα πιστόλι και κινήθηκε ξανά προς το μέρος της 41χρονης.

Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, όμως ο δράστης την πυροβόλησε ξανά, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα.

Εισέβαλε στην καφετέρια

Μετά τη δολοφονία της εργαζόμενης, ο Πίρσον συνέχισε να κινείται μέσα στις εγκαταστάσεις και εισέβαλε στην καφετέρια των γραφείων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, από τις κινήσεις του προκύπτει ότι φέρεται να αναζητούσε και άλλα θύματα, ενώ εργαζόμενοι προσπαθούσαν να προστατευτούν και να απομακρυνθούν από τα σημεία όπου είχε πρόσβαση ο ένοπλος.

Την ίδια ώρα, το δικηγορικό γραφείο που είχε δεχθεί τις απειλές είχε ήδη επικοινωνήσει με τον επικεφαλής ασφαλείας της Citibank, Τζον Φρέιλι, ο οποίος είναι συνταξιούχος πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Ο Φρέιλι κινήθηκε στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων και πήρε θέση σε σημείο κοντά στις τουαλέτες, περιμένοντας τον δράστη.

Τον πυροβόλησε πέντε φορές

Σε υλικό από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ο υπεύθυνος ασφαλείας να βρίσκεται σε ετοιμότητα και, μόλις εντοπίζει τον Πίρσον, να ανοίγει πυρ εναντίον του.

Ο δράστης δέχθηκε πέντε πυροβολισμούς και ακινητοποιήθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και ιατρικές δυνάμεις, ενώ ο 35χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο Πίρσον δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία, γεγονός που αποτελεί επίσης μέρος της έρευνας για το πώς οδηγήθηκε σε μια τόσο βίαιη επίθεση.

«Σκοπός του ήταν να σκοτώσει»

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης είχε φτάσει στις εγκαταστάσεις αποφασισμένος να επιτεθεί σε όσους συναντούσε μπροστά του.

Όπως ανέφερε, η άμεση αντίδραση του προσωπικού ασφαλείας της Citibank ήταν καθοριστική, καθώς απέτρεψε το ενδεχόμενο να υπάρξουν ακόμη περισσότερα θύματα μέσα στο συγκρότημα.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον το σύνολο του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πίρσον και τις κινήσεις του πριν από την επίθεση, προκειμένου να αποσαφηνίσουν πλήρως το κίνητρο και την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.

Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από εργαζόμενους και αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή της επίθεσης.