Διεθνή κατακραγή έχουν προκαλέσει τα ρατσιστικά σχόλια της παραγουανής πολιτικού, Σελέστε Αμαρίγια, σε βάρος του διεθνούς άσου των γηπέδων, Κριστιάν Εμπαπέ, τον οποίο αποκάλεσε «αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο, που το παίζει σκληρός προσποιούμενος ότι είναι Γάλλος. Γεμάτος κόμπλεξ, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος».

Η Σελέστε Αμαρίγια, που δεν σταμάτησε εκεί αλλά απαίτησε και δημόσια συγνώμη από τον Γάλλο σταρ του ποδοσφαίρου, επειδή της απάντησε πως «δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της, διαδίδοντας το μίσος και τον ρατσισμό σε ολόκληρο τον κόσμο» είναι Παραγουανή δικηγόρος και πολιτικός, γεννημένη το 1964 στο Σαν Χουάν Μπαουτίστα και βρίσκεται κατά καιρούς στο επίκεντρο εντάσεων, ακόμα και στην ίδια της χώρα. Η ίδια πάντως, πέρα από τη πολιτική της δράση αρέσκεται να προκαλεί με τον πολυτελή της βίο.

«Ποστάρει» σκηνές από την καθημερινότητά της, που έχει πανάκριβες τσάντες fendi, συνολάκια γνωστών οίκων ραπτικής και εμφανίσεις που θυμίζουν εμφανίσεις της… Αλέξις Κάριγκτον από την θρυλική «Δυναστεία».

Από το 2023, η Αμαρίγια κατέχει έδρα ως εθνική γερουσιαστής για το Αυθεντικό Ριζοσπαστικό Φιλελεύθερο Κόμμα (PLRA), έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει ως ομοσπονδιακή βουλευτής μεταξύ 2018 και 2023, εκπροσωπώντας την περιφέρεια της πρωτεύουσας. Είναι χήρα του πολιτικού και μηχανικού Φράνκλιν Μπότσια, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της Τζουλιάνα Μαρία.

Η πολιτική της καριέρα έχει επίσης σημαδευτεί από αρκετές αντιπαραθέσεις. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2020, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Παραγουάης την έθεσε σε διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών για 60 ημέρες, αφού δήλωσε δημόσια ότι μεταξύ 60% και 70% των νομοθετών είχαν αποκτήσει τις έδρες τους με παράνομα μέσα.