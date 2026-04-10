Την πιθανότητα απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη φέρεται να συζήτησε με στενούς του συμβούλους ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters.

Όπως αναφέρεται, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο αυτό υπό το βάρος της δυσαρέσκειάς του για τη στάση των συμμάχων στο NATO, τους οποίους κατηγορεί για απροθυμία να συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, ούτε έχει ζητηθεί από το Πεντάγωνο η εκπόνηση συγκεκριμένων σχεδίων για μείωση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Ωστόσο, το γεγονός και μόνο ότι το θέμα τέθηκε προς συζήτηση καταδεικνύει την ένταση που επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρωπαίων συμμάχων.

Ενδεικτικό της επιδείνωσης του κλίματος θεωρείται και το ότι η πρόσφατη επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, στον Λευκό Οίκο δεν οδήγησε σε ουσιαστική αποκλιμάκωση. Οι σχέσεις των δύο πλευρών εκτιμάται ότι βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949.

Σήμερα, περισσότεροι από 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στην Ευρώπη, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση —άνω των 30.000— να βρίσκεται στη Γερμανία, ενώ σημαντικές δυνάμεις φιλοξενούνται επίσης στην Ιταλία, τη Βρετανία και την Ισπανία.

Παράλληλα, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει αποσαφηνίσει τι ακριβώς ανέμενε από τους συμμάχους της σχετικά με πιθανή αποστολή στο Ορμούζ, ούτε ποιος θα ήταν ο επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών-μελών.

Σε σχετικό δημοσίευμα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι εξετάζονται και εναλλακτικά σενάρια, όπως η αναδιάταξη δυνάμεων εντός Ευρώπης — από χώρες που άσκησαν κριτική στις αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν προς άλλες που εμφανίστηκαν πιο υποστηρικτικές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στην επιστροφή των στρατευμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί της μετακίνησής τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.