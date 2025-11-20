«Bollwerk Bärlin» (Προπύργιο Βερολίνο): Aυτή είναι η «κωδική ονομασία» της μεγάλης άσκησης της Bundeswehr με ελεύθερους σκοπευτές και θεωρητικά σενάρια «μάχης» εντός αστικού ιστού, που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη γερμανική πρωτεύουσα.

Στόχος είναι να δοκιμαστούν πιθανά σενάρια επιθέσεων, αλλά και οι αντοχές κρίσιμων υποδομών της γερμανικής πρωτεύουσας, όπως το πυκνό δίκτυο του Μετρό, οι εγκαταστάσεις μιας παλιάς χημικής βιομηχανίας και ένα επιχειρησιακό κέντρο της Αστυνομίας.

Ο σταθμός του Μετρό Jungfernheide έκλεισε προσωρινά, ενώ η άσκηση διεξάγεται μέσα στη νύχτα, από τη 01.00 μέχρι τις 04.00 το πρωί, ώστε να μην διαταραχθεί η κανονική λειτουργία του Μετρό.

Έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους πολίτες, και σε συντονισμό με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, παρουσία μάλιστα δεκάδων δημοσιογράφων, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα, η άσκηση «αστικού πολέμου» θεωρείται κρίσιμη στο πλαίσιο των ευρύτερων ασκήσεων ετοιμότητας των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην άσκηση συμμετέχουν ειδικότερα στρατιώτες που μεταξύ άλλων επιδίδονται σε ασκήσεις εικονικών σαμποτάζ, σε προσομειώσεις «ένοπλης σύγκρουσης» εντός αστικού ιστού, σε μάχες σε στενά περάσματα με περιορισμένη ορατότητα, σε εκκένωση χώρων, μεταφορά τραυματιών, αλλά και τρόπους προστασίας των κυβερνητικών εγκαταστάσεων στο Βερολίνο.

«900 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο»

Όπως ανέφερε ο Αντισυνταγματάρχης Μάικ Ταϊχγκράμπερ, στόχος είναι η προστασία του «σκληρού πυρήνα» των κρίσιμων υποδομών της πρωτεύουσας, ένα «σχέδιο επί χάρτου» προληπτικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα, σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών.

Στην άσκηση συμμετέχει η Φρουρά του Υπ. Άμυνας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία της Κυβέρνησης. Αντίστοιχες ασκήσεις, όπως συνέβη προ μηνών και στο Αμβούργο, είναι απαραίτητες, προκειμένου να τεσταριστούν στην πράξη τα αντανακλαστικά του Γερμανικού Στρατού.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα ΤΑΖ, οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις δικαιολογούν τη συγκεκριμένη άσκηση με την «τεταμένη κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη» μετά την έναρξη του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς τι συμβαίνει 900 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντισυνταγματάρχης. Ένας ακόμα στόχος της άσκησης είναι να σταλεί για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι ο Γερμανικός Στρατός είναι ικανός και έτοιμος να αμυνθεί, όπως σχολιάζει η ίδια εφημερίδα.

Πηγή: DW