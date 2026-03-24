Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να διερευνά εναλλακτικά σενάρια για την επόμενη ημέρα στο Ιράν, εξετάζοντας τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ως πιθανό συνομιλητή αλλά και εν δυνάμει ως μελλοντικό ηγέτη της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico. Η προσέγγιση αυτή υποδηλώνει μια σταδιακή στροφή από τη στρατιωτική κλιμάκωση, προς τη διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Γκαλιμπάφ, παρά τη σκληρή ρητορική του απέναντι στις ΗΠΑ, θεωρείται από ορισμένους κύκλους στον Λευκό Οίκο ως πρόσωπο με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει επικοινωνία. Εκτιμάται μάλιστα ότι ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο σε μια μελλοντική ηγετική δομή στο Ιράν και να συμμετάσχει σε πιθανές συνομιλίες.

Παρόλα αυτά, η Ουάσινγκτον δεν έχει καταλήξει σε συγκεκριμένη επιλογή και συνεχίζει να αξιολογεί διαφορετικά πρόσωπα, αναζητώντας εκείνον που θα μπορούσε να οδηγηθεί σε συμφωνία. Όπως επισημαίνουν πηγές, η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο και «δοκιμές».

Η αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνομιλητή εντάσσεται στην προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης, η οποία έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και άνοδο στις τιμές της ενέργειας. Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λεβίτ απέφυγε να σχολιάσει λεπτομέρειες, τονίζοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές επαφές.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με «αξιόπιστα» πρόσωπα εντός Ιράν, ενώ ανακοίνωσε προσωρινή παύση επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, σε μια προσπάθεια να δοθεί χώρος στη διπλωματία.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική αυτή φαίνεται να παίζει το πετρέλαιο. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ επιδιώκει ένα μοντέλο συμφωνίας παρόμοιο με εκείνο που αποδίδεται στη Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα, δηλαδή μια συνεννόηση με εσωτερικό παράγοντα που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα και ενεργειακές συμφωνίες.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της αμερικανικής διοίκησης, υπάρχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο ένα τέτοιο σενάριο είναι ρεαλιστικό, στην περίπτωση του Ιράν. Ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται περισσότερο για επίδειξη ισχύος παρά για εφαρμόσιμη στρατηγική, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη έχει δείξει αντοχή στις πιέσεις.

Ανάλογη επιφύλαξη εκφράζουν και περιφερειακοί αξιωματούχοι, οι οποίοι εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον ίσως υπερβάλλει ως προς την πρόοδο των συνομιλιών, επιδιώκοντας να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο αναλυτής Ali Vaez σημειώνει ότι, παρά τον πραγματισμό του, ο Γκαλιμπάφ παραμένει βαθιά συνδεδεμένος με το ιρανικό σύστημα εξουσίας, κάτι που περιορίζει τα περιθώρια ουσιαστικών παραχωρήσεων προς τις ΗΠΑ. Επιπλέον, το κλίμα δυσπιστίας στην Τεχεράνη απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ δυσκολεύει οποιαδήποτε συμφωνία. Την ίδια στιγμή, η ιδέα στήριξης του εξόριστου διαδόχου Ρεζά Παχλαβί απορρίπτεται ως μη ρεαλιστική, λόγω έλλειψης εσωτερικής νομιμοποίησης.

Ο ίδιος ο Γκαλιμπάφ αρνήθηκε δημόσια την ύπαρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τη στάση αυτή ως μέρος εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών.

Συνολικά, η Ουάσινγκτον φαίνεται να βρίσκεται σε φάση διερεύνησης, αναζητώντας πρόσωπα με επιρροή εντός του ιρανικού συστήματος, που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια πιθανή συμφωνία και αποκλιμάκωση της έντασης, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι προτιμά μια ειρηνευτική λύση εφόσον υπάρξει πρόοδος.