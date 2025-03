Φόβους πως οι νεκροί από τον σεισμό στη Μιανμάρ θα είναι δεκάδες χιλιάδες, εξέφρασε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος ανέλυσε την ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 28 Μαρτίου, ενώ αναφέρθηκε και στο σεισμικό προφίλ της περιοχής.

«Είχαμε να κάνουμε με ένα μεγάλο σεισμό. Έναν σεισμό της τάξης των 7,7 βαθμών, σε μικρό εστιακό βάθος. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν στο να έχουμε τόσο μεγάλες καταστροφές σε τόσο εκτεταμένη έκταση», είπε αρχικά ο κ. Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, τόνισε πως, «η αισθητότητα του σεισμού είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε και με κατευθυντικότητα των σεισμικών κυμάτων. Δηλαδή, έχουμε ένα ρήγμα το οποίο έχει μια “κατεύθυνση” προς Βορρά-Νότο και τα σεισμικά κύματα – επειδή το ρήγμα αυτό είναι οριζόντιας ολίσθησης – κατευθύνονται είτε προς τον Βορρά, δηλαδή στη Κίνα είτε προς τον Νότο, δηλαδή στην Ταϊλάνδη».

Σχετικά με το σεισμικό προφίλ της περιοχής ο κ. Λέκκας είπε πως, «στην περιοχή είναι μία πανσπερμία τεκτονικών πλακών, όμως με τη συγκεκριμένη περιοχή που εκδηλώθηκε ο σεισμός, έχουμε να κάνουμε με δύο πλάκες, την Ευρασιατική, η οποία είναι μία αντίστοιχη της δικής μας πλάκας, της Ευρώπης και της Ασίας, η οποία κινείται οριζόντια με διεύθυνση Βορράς – Νότος, παράλληλα προς την ινδική πλάκα».

Και εξήγησε: «Έχουμε δηλαδή δύο μεγάλες πλάκες, μασίφ σχηματισμοί, οι οποίοι κινούνται κατά μήκος του ρήγματος και έχουμε αυτή την τεράστια σεισμική δραστηριότητα. Είμαστε στο όριο ουσιαστικά δυο μεγάλων τεκτονικών πλακών που χαρακτηρίζονται από υψηλή σεισμικότητα. Και η περιοχή βεβαίως χαρακτηρίζεται και αυτή από υψηλότατη σεισμικότητα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και σε άλλα που είναι προς τον Βορρά και προς τον Νότο».

Στη συνέχεια ο κ. Λέκκας ανέφερε πως στη Μιανμάρ, «σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάνουμε, ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ανέρχεται στους 50.000 με 100.000. Υπάρχει μια πιθανότητα 30% να έχουμε 50.000 μέχρι 100.000. Λαμβάνοντας υπόψιν γεωλογικά – γεωδυναμικά κριτήρια, κτήρια δομημένου ιστού και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, αλλά και σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει Αμερικανοί συνάδελφοι και μερικές εικόνες που έχουμε δει, πραγματικά επιβεβαιώνεται αυτή η εκτίμηση».

Όπως είπε «μπορεί αυτή η εκτίμηση να είναι πραγματική, αλλά δεν θα τη μάθουμε, δεδομένου ότι οι πληροφορίες οι οποίες διοχετεύονται προς το εξωτερικό είναι πάρα πολύ λίγες».

Ο κ. Λέκκας ανέφερε επίσης, πως «ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε σε 1.400 χιλιόμετρα ζημιές στην Μπανγκόκ. Οι ζημιές αυτές, είναι εντοπισμένες σε πολύ υψηλά κτήρια, δηλαδή κτήρια των 20, 40, 60 ορόφων. Δικαιολογείται πλήρως αυτή η κατάσταση, δεδομένου ότι τα σεισμικά κύματα όταν διατρέχουν αυτή τη μεγάλη απόσταση, οι περίοδοι των σεισμικών κυμάτων είναι μεγάλοι. Αυτή η περίοδος συντονίζεται με τα κτήρια τα οποία έχουν και αυτά μεγάλη ιδιοπερίοδο. Συνεπώς, έχουμε απόλυτο συντονισμό των ψηλών κτηρίων, γι’ αυτό έχουμε και εντοπισμένες βλάβες στα πολύ υψηλά κτίσματα».

Για το αν θα υπάρχει πλούσια μετασεισμική δραστηριότητα, ο κ. Λέκκας εξήγησε πως, «πρέπει να υπάρξει ένας σεισμός της τάξεως των 7,2 βαθμών για να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια φάση εκτόνωσης, αλλά εκτιμώ ότι επειδή είναι ένα ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης το οποίο μετακινείται προς τα νότια και προς τα βόρεια, θα συνεχιστούν αυτοί οι μεγάλοι σεισμοί και προς την πλευρά της Κίνας, αλλά και προς την πλευρά της Ινδονησίας, στην μπάντα και στην Ταϊλάνδη, βεβαίως».

Hundreds of homes and buildings have collapsed pic.twitter.com/qURALvR5PM

Το «χτύπημα» του Εγκέλαδου επηρέασε τουλάχιστον έξι πόλεις, με τον αριθμό των νεκρών που έχουν επιβεβαιωθεί να ξεπερνά τα 150 άτομα (153 σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση), ωστόσο οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 730 και οι αγνοούμενοι χιλιάδες.

Γέφυρες, δρόμοι και κτήρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και οι προσπάθειες διάσωσης και παροχής βοήθειας περιπλέκονται από το γεγονός ότι η στρατιωτική χούντα έχει εμπλακεί σε μια σύγκρουση με τους αντικαθεστωτικούς αντάρτες.

Ωστόσο, μέχρι και αργά το βράδυ της Παρασκευής οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίζονταν με τις έρευνες σε κτήρια που έχουν καταρρεύσει, όπως ο υπό κατασκευή ουρανοξύστης που γκρεμίστηκε στη γειτονική Ταϊλάνδη, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ άτομα.

Οι περισσότερες ζημιές έχουν καταγραφεί στην πόλη Μανταλάι, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 7,7 βαθμών, ενώ ακολούθησε ένας επίσης ισχυρός μετασεισμός και πολλοί μικρότεροι.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης της Μιανμάρ, Μοχάμεντ Ριγιάς, χιλιάδες άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν επειγόντως στέγη, τρόφιμα και ιατρική βοήθεια.

Ο ίδιος λέει ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να γίνει γνωστή η πλήρης έκταση των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός, την ώρα που οι γραμμές επικοινωνίας έχουν διακοπεί και οι μεταφορές έχουν διακοπεί.

Η Ταϊλάνδη επιστράτευσε ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους στις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων:

Οι διασώστες προσπαθούν μέσα στη νύχτα να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

Μέλος ομάδας διάσωσης που αποτελείται από απλούς πολίτες, δήλωσε στο BBC ότι χρειάζονται μηχανήματα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. «Ξεθάβουμε ανθρώπους με γυμνά χέρια. Δεν είναι αρκετό για να βγάλουμε τα πτώματα και τους ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι κάτω από τα χαλάσματα», λέει.

«Οι άνθρωποι ουρλιάζουν: “Βοηθήστε με, βοηθήστε με”. Νιώθω τόσο απελπισμένος».

Διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν άτομα από ασανσέρ στην Μπανγκόκ:

A rescue team from the Poh Teck Tung Foundation rappelled down to help people trapped in an elevator at Silom Complex.

Reminder: Avoid using elevators during an earthquake. In many cases, elevator staff cannot assist, and rescue teams are needed.

Vid via oddybu #Thailand… pic.twitter.com/eUDcXF5H5U

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) March 28, 2025