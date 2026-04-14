Η Ιταλική εφημερίδα La Repubblica αναφέρεται την Τρίτη (14/4) σε «έναν τεχνικό πίνακα που κυκλοφορεί στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια» που αποσκοπεί στην «ανάλυση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ». Η εφημερίδα κάνει λόγο για «αποκαρδιωτικά νούμερα», επιβεβαιώνοντας ότι «η (Ιταλική) κυβέρνηση προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το χειρότερο».

Σύμφωνα με τη La Repubblica, το πιο ανησυχητικό σενάριο, αυτό της «συνέχισης της ακινησίας στον εμπορικό κόμβο του Κόλπου, υποθέτει ότι τους επόμενους τρεις μήνες (δηλαδή μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου) οι τιμές της ενέργειας θα εκτοξευθούν ακόμη περισσότερο προς τα πάνω». Οι κυβερνητικές προβλέψεις «παρέχουν μια εκτίμηση του ευρωπαϊκού μέσου όρου, επομένως ενδέχεται να είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις κορυφές που καταγράφονται στην Ιταλία».

Αναλυτικά, για το πετρέλαιο κίνησης το εύρος προβλέπεται πως θα κυμαίνεται «μεταξύ 2,1 και 2,5 ευρώ ανά λίτρο (+61% σε σχέση με τον Ιανουάριο). Για τη βενζίνη, 2,15-2,55 ευρώ (+57%). Ένα βαρέλι καυσίμου για αεροσκάφη (jet fuel) θα μπορούσε να κοστίσει μεταξύ 200 και 260 δολαρίων (+173%), ενώ το φυσικό αέριο θα κοστίζει μεταξύ 90 και 130 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με ένα τεράστιο +271%».

Σημαντική και η ενδεχόμενη αύξηση του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση «μεταξύ 110 και 150 ευρώ, με αύξηση 233% σε έξι μήνες” αλλά και αυτή των ασιατικών φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) τα οποία “θα μπορούσαν να κοστίζουν έως και πάνω από 80 δολάρια, που ισοδυναμεί με +433%».

Σε αυτό το δυσοίωνο για την ενέργεια ηαι τα κότη της πλαίσιο, η Ιταλική εφημερίδα υπενθυμίζει πως «οι κύριες βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες, με πρώτες τις ασιατικές, έχουν ξεκινήσει έναν αμείλικτο ανταγωνισμό στις αγορές για την προμήθεια φυσικού αερίου και πετρελαίου, σε βάρος των Ευρωπαίων».