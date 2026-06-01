Η Κολομβία εισέρχεται σε μία από τις πιο κρίσιμες και πολωμένες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, καθώς ο ακροδεξιός υποψήφιος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια και ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου.

Ωστόσο, η διαδικασία επισκιάζεται ήδη από καταγγελίες για παρατυπίες και αμφισβητήσεις του αποτελέσματος από την πλευρά της κυβερνώσας αριστεράς.

Με καταμετρημένο το 99,9% των ψήφων, ο ντε λα Εσπριέγια συγκεντρώνει ποσοστό 43,73%, έναντι 40,91% του Σεπέδα, χωρίς κανένας από τους δύο να κατορθώσει να ξεπεράσει το όριο του 50% που απαιτείται για την εκλογή από τον πρώτο γύρο.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Παλόμα Βαλέντσια, μία από τις πλέον χαρακτηριστικές μορφές της σκληρής δεξιάς στη χώρα, με 6,92%, ενώ ακολουθεί ο κεντροαριστερός Σέρχιο Φαρχάδο με 4,25%. Πολύ χαμηλότερα κατατάσσονται η Κλαούντια Λόπες με 0,95% και ο Ραούλ Σαντιάγο Μποτέρο Χαραμίγιο με 0,87%.

Σκιές στις εκλογές με αφορμή την καταμέτρηση

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο απερχόμενος πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο αμφισβήτησε δημόσια την εγκυρότητα της διαδικασίας, δηλώνοντας ότι θα περιμένει την επικύρωση των αποτελεσμάτων από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο Πέτρο υποστήριξε πως στην καταμέτρηση συμπεριλήφθηκαν «εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια» τα οποία αντιστοιχούν σε μη εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, αφήνοντας αιχμές για σοβαρές παρατυπίες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ιβάν Σεπέδα, ο οποίος απέφυγε να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Μιλώντας σε υποστηρικτές του στην Μπογοτά, τόνισε ότι υπάρχουν αναφορές για προβλήματα σε ορισμένα εκλογικά τμήματα και ξεκαθάρισε πως δεν θα τοποθετηθεί επίσημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι.

«Μόνο αφότου οι επιτροπές καταμέτρησης διαλευκάνουν πλήρως αυτά τα θέματα, θα προβούμε σε ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο 63χρονος γερουσιαστής επιχείρησε παράλληλα να συσπειρώσει τη βάση του ενόψει της τελικής αναμέτρησης, δηλώνοντας ότι «δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στον φασισμό» και καλώντας κυρίως τους νέους να στηρίξουν την εκστρατεία του.

Δύο αντίθετα οράματα για το μέλλον της χώρας

Ο δεύτερος γύρος αναμένεται να εξελιχθεί σε δημοψήφισμα ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις.

Ο 47χρονος δικηγόρος και επιχειρηματίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια δεν έχει διατελέσει ποτέ σε αιρετό αξίωμα, ωστόσο έχει καταφέρει να αποκτήσει ισχυρή πολιτική απήχηση. Οι θέσεις και το πολιτικό του στυλ έχουν συχνά συγκριθεί με εκείνα του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Η εκστρατεία του βασίζεται κυρίως στην υπόσχεση αποκατάστασης της ασφάλειας. Έχει δεσμευτεί να υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις και το οργανωμένο έγκλημα, να κατασκευάσει δέκα μεγάλες φυλακές και να προωθήσει κοινωνικές πολιτικές για τη μείωση της φτώχειας μέσω βελτιωμένης πρόσβασης στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.

Απέναντί του βρίσκεται ο Ιβάν Σεπέδα, γιος δολοφονημένου κομμουνιστή ηγέτη και μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της κολομβιανής αριστεράς. Ο Σεπέδα υποστηρίζει ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διαπραγματεύσεις με τις αντάρτικες οργανώσεις, συνεχίζοντας τη στρατηγική που επιχείρησε να εφαρμόσει η κυβέρνηση Πέτρο, αν και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονης κριτικής.

Παράλληλα, προτείνει ένα ευρύ πακέτο κοινωνικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων. Μεταξύ άλλων, δεσμεύεται να αυξήσει τη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων, να επιταχύνει την αναδιανομή γης προς τα θύματα της εξηκονταετούς εσωτερικής σύγκρουσης και να επεκτείνει την πρόσβαση των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Η μάχη των αναποφάσιστων

Με τη διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων να παραμένει περιορισμένη, η ψήφος των υποστηρικτών των μικρότερων κομμάτων αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστική για την έκβαση του δεύτερου γύρου.

Την ίδια στιγμή, οι καταγγελίες περί εκλογικών παρατυπιών απειλούν να οξύνουν ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα. Η στάση που θα τηρήσουν οι εκλογικές και δικαστικές αρχές τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να διαμορφώσει όχι μόνο το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της 21ης Ιουνίου, αλλά και το επίπεδο εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας.