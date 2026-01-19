Σοβαρά τραυματισμένος, νοσηλεύεται ένας νεαρός σέρφερ περίπου 20 ετών, έπειτα από επίθεση καρχαρία σε παραλία του βόρειου Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό στην περιοχή, μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ο άνδρας υπέστη βαριά τραύματα στο πόδι και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Περαστικοί τον ανέσυραν από τη θάλασσα και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες έως ότου φτάσουν οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Μετά το περιστατικό, όλες οι παραλίες στο βόρειο Σίδνεϊ έκλεισαν επ’ αόριστον, για λόγους ασφαλείας.

 

Λίγες ώρες νωρίτερα, καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα ενός άλλου νεαρού σέρφερ, περίπου 4 χιλιόμετρα βορειότερα. Το παιδί, ηλικίας περίπου 10 ετών, δεν τραυματίστηκε, ωστόσο η παραλία εκκενώθηκε άμεσα.

 


Την Κυριακή (18/1), είχε προηγηθεί ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό, όταν δωδεκάχρονο αγόρι τραυματίστηκε από καρχαρία, ενώ κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ, και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της πόλης.

 

 

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.280 επιθέσεις καρχαριών από το 1971, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ήταν θανατηφόρες. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αυξημένη παρουσία λουόμενων, σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών που επηρεάζει τις μετακινήσεις των καρχαριών, ενδέχεται να συμβάλλουν στην αύξηση τέτοιων περιστατικών.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, μεγάλος λευκός καρχαρίας σκότωσε σέρφερ, σε πολυσύχναστη παραλία του βόρειου Σίδνεϊ, ενώ δύο μήνες αργότερα, άλλη επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας που κολυμπούσε σε απομονωμένη παραλία της ίδιας περιοχής.

