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Σε νέα οξεία προειδοποίηση προς το Λονδίνο προχώρησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, διαμηνύοντας ότι η Μόσχα διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις κατά ρωσικών εδαφών ως ευθεία συμμετοχή στον πόλεμο.

Η τοποθέτηση αυτή ακολουθεί δημοσίευμα των «Times» για τη χρήση βρετανικών drones από το Κίεβο, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, να απαντά διακηρύσσοντας τη 100% στήριξη της χώρας του στην Ουκρανία.

Προειδοποιήσεις για «συνέπειες»

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο εξέδωσε προειδοποίηση προς τη βρετανική κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για απροσδιόριστες αλλά σοβαρές «συνέπειες» εξαιτίας της συνεχιζόμενης προμήθειας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Κίεβο.

Παράλληλα, η Μόσχα υπενθύμισε τις παλαιότερες κατηγορίες της περί παρουσίας και εμπλοκής Βρετανών ειδικών σε επιχειρήσεις επίθεση στο ρωσικό έδαφος, ξεκαθαρίζοντας ότι ο αυτός ο αυτόνομος ρόλος της Βρετανίας θα ληφθεί σοβαρά «υπόψη» στον σχεδιασμό της ρωσικής απάντησης.

Άντι Μπέρναμ: «Στεκόμαστε 100% στο πλευρό του Κιέβου»

Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, απέρριψε τις ρωσικές αιτιάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η στάση της χώρας του παραμένει αμετακίνητη.

Σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία «100%» στον αγώνα της κατά των ρωσικών δυνάμεων, διαβεβαιώνοντας ότι το Λονδίνο θα παραμείνει στο πλευρό του Κιέβου σε κάθε κρίσιμη στιγμή και στην «ώρα της ανάγκης».

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