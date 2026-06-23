Η Μόσχα εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν απομακρυνθεί οριστικά από τη θέση του αντικειμενικού διαμεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Απευθυνόμενος σε ξένους διπλωμάτες στη Μόσχα, ο Σεργκέι Λαβρόφ επεσήμανε συγκεκριμένα:

«Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, κρίνοντας από τις ενέργειές τους, φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει κάθε αξίωση για τον ρόλο του αμερόληπτου μεσολαβητή και αντ’ αυτού ακολουθούν τον δρόμο της εντατικοποίησης της πίεσης των κυρώσεων στη Ρωσία».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρώσος υπουργός εξωτερικών έστρεψε τα βέλη του και προς την ευρωπαϊκή πλευρά.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, μέσω της παροχής στρατιωτικής βοήθειας και υποστήριξης προς την Ουκρανία, «η Ευρώπη μετατρέπεται εκ νέου στην πρωταρχική απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια ειρήνη».