Έντονο λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, με τη δημοσιογράφο του NBC, Κρίστεν Γουέλκερ, όταν τέθηκε το ζήτημα των ρωσικών επιθέσεων, σε αμάχους και υποδομές στην Ουκρανία.

🇷🇺🇺🇸Lavrov asks NBC for their sources: NBC is very respectful structure, I hope you’re responsible for words you broadcast. I ask you to send us or to publicize the information to which you just referred… If you have any proof of what you just said I challenge you to make it… pic.twitter.com/Dwwh2aPQvg — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 24, 2025

Η ερώτηση της Γουέλκερ, με αναφορά σε περισσότερα από 50.000 θύματα μεταξύ των αμάχων και σε χτυπήματα σε μαιευτήρια, σχολεία και εκκλησίες, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Λαβρόφ.

«Είτε ο στρατός σας έχει πολύ κακό σημάδι, είτε στοχεύετε αμάχους. Τι από τα δύο ισχύει;», ρώτησε η δημοσιογράφος, με τον Λαβρόφ να απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες και να ανταπαντά:

«Σας προκαλώ να παρουσιάσετε τις αποδείξεις. Με ημερομηνίες και διευθύνσεις. Μην παίζετε τον ρόλο του Ζελένσκι, να είστε έντιμη δημοσιογράφος».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατηγόρησε παράλληλα τη Δύση για παρεμπόδιση των ειρηνευτικών συνομιλιών, ενώ ισχυρίστηκε πως στόχος της Μόσχας είναι αποκλειστικά στρατιωτικές υποδομές, «που στηρίζει και εξοπλίζει η Δύση».

Η συνέντευξη έγινε viral, με το κοινό να διχάζεται για το ύφος και το περιεχόμενο της σύγκρουσης, ενώ το NBC υπερασπίστηκε την ανταποκρίτριά του, τονίζοντας πως τα στοιχεία που παρουσίασε βασίζονται σε ανεξάρτητες και διασταυρωμένες πηγές από το πεδίο.