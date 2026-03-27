Ο κατηγορούμενος για τον κατά συρροή δολοφόνο από το Γκίλγκο Μπιτς, Ρεξ Χόιερμαν, αναμένεται να δηλώσει ένοχος για τους θανάτους επτά γυναικών, θέτοντας πιθανό τέλος σε μια φρίκη δεκαετιών. Ο Χόιερμαν κατηγορήθηκε για επτά δολοφονίες κατά τη διάρκεια μιας εικοσαετίας φρίκης που διήρκεσε από το 1993 έως το 2011. Μέλη των οικογενειών των θυμάτων ενημερώθηκαν για τα σοκαριστικά νέα, δήλωσαν συγγενείς στο Newsday.

Τι θα πει στο δικαστήριο στις 8 Απριλίου

Ο 62χρονος αρχιτέκτονας αναμένεται να αλλάξει την ομολογία του κατά την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο στις 8 Απριλίου.

Δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες σχετικά με την αναμενόμενη συμφωνία ενοχής και ότι η συμφωνία ενοχής θα μπορούσε να ακυρωθεί εάν ο Heuermann το ξανασκεφτεί ή εάν ο εισαγγελέας ή ο δικαστής αρνηθούν να την υπογράψουν, ανέφερε η Newsday.

Την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση της είδησης, ο Robert A. Macedonio, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την εν διαστάσει σύζυγο του Heuermann, Asa Ellerup, δήλωσε στην Daily Mail: «Δεν έχω κανένα σχόλιο εκ μέρους της οικογένειας». Έχουν επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα της κομητείας Suffolk, Ray Tierney, και τον δικηγόρο υπεράσπισης Michael J. Brown.

Ο Χόιερμαν κατηγορήθηκε για επτά δολοφονίες κατά τη διάρκεια μιας εικοσαετίας φρίκης που διήρκεσε από το 1993 έως το 2011. Από τη σύλληψή του, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις δολοφονίες και δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες εναντίον του. Τον Σεπτέμβριο, ο Χόιερμαν είχε προγραμματιστεί να δικαστεί. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Η υπόθεση που στοιχειώνει την κοινότητα του Λονγκ Άιλαντ

Η υπόθεση του κατά συρροή δολοφόνου του Γκίλγκο Μπιτς στοιχειώνει την κοινότητα του Λονγκ Άιλαντ από τότε που ανακαλύφθηκε το πρώτο από τα πολλά πτώματα κατά μήκος της οδού Όσιαν Παρκγουέι τον Δεκέμβριο του 2010.

Μερικά από τα θύματα ήταν δεμένα, άλλα είχαν διαμελιστεί και τα λείψανά τους πεταμένα κατά μήκος της οδού Όσιαν Παρκγουέι κοντά στην παραλία Γκίλγκο στην κομητεία Σάφολκ, στο Λονγκ Άιλαντ και σε άλλα απομακρυσμένα σημεία κατά μήκος του νησιού-φράγματος.

Όλα τα θύματα εργάζονταν ως ιερόδουλες όταν εξαφανίστηκαν αφού πήγαν να συναντήσουν έναν πελάτη. Για χρόνια η υπόθεση είχε παγώσει και δεν έγιναν ποτέ συλλήψεις – μέχρι τον Ιούλιο του 2023.

Ο Χόιερμαν, ιδιοκτήτης ενός αρχιτεκτονικού γραφείου, έφευγε από το γραφείο του στο κέντρο της πόλης κατευθυνόμενος προς τον σιδηρόδρομο του Λονγκ Άιλαντ. Μόλις που προχώρησε στο τετράγωνο πριν περικυκλωθεί από την αστυνομία και το FBI του περάσουν χειροπέδες και τον συλλάβουν.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές

Εκείνη την εποχή, αρχικά κατηγορήθηκε για τις δολοφονίες τριών γυναικών: της Άμπερ Κοστέλο, της Μελίσα Μπαρθέλεμι και της Μέγκαν Γουότερμαν και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για τέσσερα ακόμη θύματα: της Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, της Σάντρα Κοστίγια, της Τζέσικα Τέιλορ και της Βάλερι Μακ. Ο εύσωμος Χόιερμαν συνδέθηκε για πρώτη φορά με τις δολοφονίες μετά από μια πληροφορία για ένα φορτηγάκι.

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα, ο Κοστέλο είχε εξαφανιστεί αφού πήγε να δει έναν πελάτη που οδηγούσε ένα πράσινο Chevy Avalanche τον Σεπτέμβριο του 2010.

Μετά την έναρξη μιας νέας ομάδας εργασίας Gilgo, οι ερευνητές έμαθαν ότι ο Χόιερμαν οδηγούσε τον ίδιο τύπο οχήματος κατά τη στιγμή των δολοφονιών, λένε οι εισαγγελείς. Ταίριαζε επίσης με την περιγραφή του πελάτη που είδε ο μάρτυρας.

Εκτός από τα στοιχεία DNA, οι ερευνητές βρήκαν επίσης ένα ανατριχιαστικό «έγγραφο σχεδιασμού» σε έναν σκληρό δίσκο στο υπόγειο του οικογενειακού του σπιτιού στο Massapequa Park.

Το έγγραφο περιέγραφε τη μεθοδολογία του και φέρεται να είχε μια ενότητα με λεπτομέρειες για την «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ» και σημείωνε ότι προτιμούνταν οι «μικρές» γυναίκες.

Ο Χόιερμαν ζούσε στο Massapequa Park, στο ίδιο σπίτι που μεγάλωσε με την πρώην σύζυγό του Άσα Έλερουπ, 63 ετών, και τα δύο ενήλικα παιδιά τους, τη 29χρονη Βικτόρια και τον 35χρονο Κρίστοφερ.

Συνήθιζε να πηγαίνει στο αρχιτεκτονικό γραφείο του στο κέντρο του Μανχάταν, όπου εργάζονταν μερικά από τα θύματα και τα οποία εθεάθησαν τελευταία φορά ζωντανά.

Μεγαλώνοντας στο Λονγκ Άιλαντ και εργαζόμενος στην Τζόουνς Μπιτς όταν ήταν 20 ετών, ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένος με το Ocean Parkway, όπου πετιόντουσαν τα σώματα των θυμάτων.

Ο φόβος ξεκίνησε το 2010

Οι φόβοι ότι ένας ή περισσότεροι κατά συρροή δολοφόνοι κυκλοφορούσαν ελεύθεροι στο Λονγκ Άιλαντ ξεκίνησαν τον Μάιο του 2010, όταν η Σάναν Γκίλμπερτ εξαφανίστηκε υπό παράξενες συνθήκες ένα βράδυ.

Η 24χρονη, η οποία εργαζόταν ως συνοδός, είχε πάει να δει έναν πελάτη στην κοινότητα του Oak Beach Association όταν έκανε μια τρομακτική κλήση στο 911, λέγοντας ότι κάποιος προσπαθούσε να τη σκοτώσει.

Κατά τη διάρκεια έρευνας για τον Γκίλμπερτ τον Δεκέμβριο του 2010, οι αστυνομικοί βρήκαν το σώμα του Μπαρθελεμί στους βάλτους δίπλα στην παραλία Γκίλγκο. Μέσα σε λίγες μέρες, βρέθηκαν τρία ακόμη πτώματα – των Κοστέλο, Μπρέιναρντ-Μπαρνς και Γουότερμαν.

Τα τέσσερα θύματα, που έγιναν γνωστά ως οι Τέσσερις Γκίλγκο, είχαν πεταχτεί σε απόσταση τετάρτου μιλίου το ένα από το άλλο, μερικά από τα οποία ήταν δεμένα και τυλιγμένα σε λινάτσα. Τους επόμενους μήνες, βρέθηκαν τα λείψανα επτά άλλων θυμάτων.

Το σώμα της Gilbert βρέθηκε τελευταίο. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν ήταν θύμα, αλλά πέθανε από τυχαίο πνιγμό αφού έφυγε τρέχοντας στο πυκνό δάσος εκείνο το βράδυ.

Ο Heuermann δεν έχει κατηγορηθεί σε σχέση με τους θανάτους των άλλων τεσσάρων θυμάτων που βρέθηκαν κατά μήκος του Ocean Parkway: της Karen Vergata, της Tanya Jackson και της δίχρονης κόρης της Tatiana Dykes, και ενός άγνωστου θύματος, γνωστού μόνο ως «Asian Doe».

Η Jackson – βετεράνος του Αμερικανικού Στρατού – και η κόρη της τελικά αναγνωρίστηκαν τον Απρίλιο του 2025, έχοντας για χρόνια γνωστούς μόνο ως «Peaches» και «Baby Doe».

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Andrew Dykes, ο πατέρας της Tatiana, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Jackson.

Εν τω μεταξύ, η Costilla δεν είχε ποτέ συνδεθεί με την υπόθεση κατά συρροή δολοφόνων στο Gilgo Beach μέχρι που ο Heuermann κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της το 2024.

Η δολοφονία της επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα που ο κατηγορούμενος κατά συρροή δολοφόνος φέρεται να εκμεταλλευόταν ενεργά τα θύματα.

Τον Μάρτιο, μια αίτηση που κατατέθηκε από το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Suffolk, διαπίστωσε ότι ο Heuermann φέρεται να δημιούργησε έναν λογαριασμό Tinder και να χρησιμοποίησε ψεύτικες ταυτότητες για να επικοινωνεί αδιάκοπα με πόρνες πριν συλληφθεί το 2023.

Χρησιμοποίησε τα ψευδώνυμα «Andrew Roberts» και «Thomas Hawk».

Οι αναζητήσεις στο τηλέφωνό του

Οι αναζητήσεις στο τηλέφωνό του φέρονται να περιελάμβαναν «Γιατί δεν έχει συλληφθεί ο κατά συρροή δολοφόνος του Long Island», «Χάρτης όλων των γνωστών κατά συρροή δολοφόνων» και «Η αστυνομία ξεκίνησε την Ομάδα Εργασίας Διερεύνησης Ανθρωποκτονιών στο Gilgo Beach».

Ένας αστυνομικός ντετέκτιβ περιέγραψε στην κατάθεση ότι η διαδικτυακή δραστηριότητα του Heuermann ήταν «σαφής απόδειξη» ότι αντλούσε ευχαρίστηση από τον σωματικό πόνο των άλλων.

Ένα από τα τηλέφωνα που περιγράφονται στη νομική κατάθεση ήταν στην κατοχή του Heuermann όταν συνελήφθη.

Φέρεται να επικοινώνησε με τουλάχιστον 56 εργαζόμενους του σεξ και με κέντρα μασάζ περισσότερες από 300 φορές μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Μαρτίου 2022.

Ένα άλλο τηλέφωνο, που χρησιμοποιήθηκε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την επικοινωνία με τουλάχιστον 61 αριθμούς «σχετικούς με την πορνεία» περισσότερες από 220 φορές.

Τα τηλέφωνα βρίσκονταν συνεχώς κοντά σε ένα τηλέφωνο που ήταν καταχωρημένο στο πραγματικό όνομα του Heuermann, ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς.

Ο Heuermann φέρεται επίσης να διεξήγαγε χιλιάδες αναζητήσεις σχετικές με πορνογραφία χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Gmail. Ο ίδιος λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε για περισσότερες από 100 αναζητήσεις που σχετίζονται με τις κατά συρροή δολοφονίες στο Gilgo Beach, ανέφερε η κατάθεση.

Επίσης, αναζήτησε βίαιη πορνογραφία και περιεχόμενο «σχετιζόμενο με δέσιμο, βασανιστήρια, βιασμό, βίντεο με καπνό, κλάμα, μώλωπες και παλουκωμένες γυναίκες ή/και κορίτσια», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Το ιστορικό του Heuermann στο διαδίκτυο φέρεται επίσης να περιελάμβανε αναζητήσεις για εικόνες μελών των οικογενειών των θυμάτων «που θρηνούσαν τον αποθανόντα».

Οι εισαγγελείς υπέβαλαν την κατάθεση σε απάντηση σε αίτημα υπεράσπισης που επιδίωκε να αποκρύψει ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση.

Πηγή: Daily Mail