Καθήκοντα υπηρεσιακής προέδρου της Δημοκρατίας ανέλαβε η πρώην πρόεδρος του σερβικού κοινοβουλίου ‘Ανα Μπρνάμπιτς. Η τελετή παράδοσης – παραλαβής πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο προεδρικό Μέγαρο, όπου ο απερχόμενος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς παρέδωσε τη σφραγίδα και άλλα κρατικά έγγραφα, μετά την παραίτησή του.

Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα έληγε κανονικά τον Μάιο του 2027, ωστόσο χθες, Κυριακή, το βράδυ παραιτήθηκε προκειμένου να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, σε διάστημα 90 ημερών από την παραίτηση του προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος. Ο Βούτσιτς, λίγο πριν παραιτηθεί, δήλωσε ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών θα διεξαχθεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

Η ‘Ανα Μπρνάμπιτς, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της, δήλωσε ότι θεωρεί μεγάλη τιμή το ότι διαδέχεται τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς: «Αποτελεί τιμή για μένα να αναλαμβάνω αυτό το καθήκον από έναν τέτοιον άνθρωπο».

Οι φοιτητικές διαδηλώσεις του Ιουνίου

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί μετά τις μεγάλες φοιτητικές διαδηλώσεις που έγιναν στη χώρα και το ισχυρότατο κύμα αμφισβήτησης από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν από περίπου 13 χρόνια.

Η πολιτική αναταραχή ξεκίνησε μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024, δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς για το αντικυβερνητικό κίνημα.