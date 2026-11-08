Ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πλήρη αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Σερβίας φέρνει στο προσκήνιο η «Φοιτητική Λίστα». Κεντρικοί πυλώνες του νέου προγράμματος αποτελούν η δημιουργία ενός στρατηγικού αντιαεροπορικού «θόλου» και η κατακόρυφη αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, ώστε να αγγίξει το 5% του ΑΕΠ.

Τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού παρουσίασε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση (RTS) ο Λούκα Πόνορατς, εκπρόσωπος του συνδυασμού για θέματα άμυνας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος τελεί υπό την αίρεση της πραγματικής οικονομικής εικόνας που θα παραλάβουν.

Το σχέδιο, το οποίο φέρει την υπογραφή κορυφαίων Σέρβων ειδικών, προκρίνει τη σταδιακή άνοδο των στρατιωτικών δαπανών. Στόχος είναι η αναπροσαρμογή του τρέχοντος ποσοστού (2%-2,5%) σε 3% σε πρώτη φάση, με τελικό ορίζοντα το 5%, προκειμένου η Σερβία να διατηρήσει το στρατηγικό της βάρος στην ευρύτερη περιοχή.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα εστιάζει στο έμψυχο δυναμικό, προβλέποντας οριζόντιες μισθολογικές αυξήσεις της τάξης του 20% με 30%. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την εξάλειψη μισθολογικών παραδόξων που καταγράφονται σήμερα, όπου, λόγω της επιδοματικής πολιτικής, χαμηλόβαθμα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων καταλήγουν να αμείβονται υψηλότερα από ανώτατους αξιωματικούς ή καθηγητές της Στρατιωτικής Ακαδημίας. Επιπλέον, δίνεται βαρύτητα στην εξασφάλιση μιας σταθερής και προβλέψιμης επαγγελματικής εξέλιξης για όλα τα στελέχη.

Στον τομέα των εξοπλισμών, η αναβάθμιση του οπλοστασίου τίθεται σε απόλυτη προτεραιότητα. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά ο κ. Πόνορατς:

«Αυτή η διαδικασία θα συμπεριλάβει διάφορα σκέλη. Για παράδειγμα, την απόκτηση πυραυλικών συστημάτων βεληνεκούς 150 έως 300 χιλιομέτρων. Φυσικά, το έργο της δημιουργίας ενός στρατηγικού “θόλου” αεράμυνας με τρία επίπεδα βεληνεκούς, μικρό, μεσαίο και μεγάλο. Τη λειτουργία δικτυοκεντρικού συστήματος διοίκησης, επικοινωνίας, ελέγχου και ανταλλαγής πληροφοριών ασφαλείας, συσκευές και συστήματα εναέριας επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)».

Ο συνολικός σχεδιασμός πλαισιώνεται από την ενίσχυση κρίσιμων εγχώριων δομών, όπως το Στρατιωτικό Τεχνικό Ινστιτούτο (VTI) και το Τεχνολογικό Κέντρο Οπλικών Δοκιμών (TOC).

Τέλος, σε θεσμικό επίπεδο, η «Φοιτητική Λίστα» δεσμεύεται για την πλήρη επαναφορά των Υπηρεσιών Πληροφοριών και Ασφαλείας του Στρατού στα αυστηρά όρια της νομιμότητας, προαναγγέλλοντας μάλιστα την αναζήτηση ατομικών ευθυνών για τυχόν έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα στο παρελθόν.