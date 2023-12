Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το δημαρχείο στο Βελιγράδι όταν διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για την αλλοίωση – όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση – του εκλογικού αποτελέσματος προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτήριο. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν δημοτικοί σύμβουλοι του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στη βία» θέλησαν να εισέλθουν στο δημαρχείο για να απευθυνθούν στους πολίτες από το μπαλκόνι.

🚨 After fraudulent elections in Serbia to enable Vucic's ongoing dictatorial reign, as confirmed by a multitude of international watchdogs, people are now storming the administration building in Belgrade. pic.twitter.com/nd0VKEkH0p

— Igor Sushko (@igorsushko) December 24, 2023

Η αστυνομία τους απώθησε χρησιμοποιώντας χημικά κάτι που εξόργισε τους διαδηλωτές και άρχισαν να πετούν πέτρες με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια της εισόδου και κάποιων παραθύρων. Η αστυνομία υποχώρησε εντός του δημαρχείου. Οι διαδηλωτές φωνάζουν «κλέφτες, κλέφτες» και ζητούν την επανάληψη των εκλογών.

Belgrade – Serbian pro-opposition protestors are currently trying to storm the City Hall. The President Vucic issued a statement : “There is no revolution going on” 🇷🇸 Happy Christmas…🎄 pic.twitter.com/DnAp8blbgW — 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) December 24, 2023

More escalations in Belgrade, Serbia as the police break up the protests against widespread electoral fraud. pic.twitter.com/kzcmx5D9tc — Admirim (@admirim) December 24, 2023

Σερβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα απευθύνει διάγγελμα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της περασμένης Κυριακής καταγγέλλοντας νοθεία. Εδώ και εφτά ημέρες γίνονται διαδηλώσεις ενώ δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης πραγματοποιούν απεργία πείνας.