Σε αποκλεισμό δρόμων και γεφυρών προχώρησαν φοιτητές το βράδυ της Κυριακής 29/6, στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, και άλλες πόλεις τις Σερβίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εκτεταμένες συλλήψεις συμφοιτητών τους.

Στο Βελιγράδι χιλιάδες φοιτητές και πολίτες κρατούν αποκλεισμένους 26 οδικούς κόμβους καθιστώντας αδύνατη την κυκλοφορία των οχημάτων.

#BREAKING #Serbia Barricades are being set up across Serbia’s largest cities, including Belgrade, Novi Sad, Zemun, and Niš. https://t.co/DqHQKFmvcZ pic.twitter.com/UEohOoCiKy

Οι αποκλεισμοί ξεκίνησαν χθες το απόγευμα, όταν ανακοινώθηκε από την γενική εισαγγελία ότι συνελήφθησαν οκτώ φοιτητές του πολυτεχνείου ως ύποπτοι για αντισυνταγματική δράση.

An anti-government protest in Serbia turned violent with demonstrators throwing flares and bottles at police and officers firing tear gas and stun grenades.

The protesters were demanding an early parliamentary election following months of nationwide unrest. pic.twitter.com/xTQoFEkj63

— DW News (@dwnews) June 29, 2025