Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές εξαπέλυσαν επίθεση χθες Πέμπτη σε γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) στην πόλη Νόβι Σαντ της βόρειας Σερβίας, ενώ συγκρούστηκαν με την αστυνομία και υποστηρικτές του SNS στην πρωτεύουσα Βελιγράδι, την επομένη σφοδρών επεισοδίων με απολογισμό δεκάδες τραυματίες.

It’s glowing red in Novi Sad tonight. pic.twitter.com/fof8PtVMjW — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 14, 2025

MOB in Serbia’s #Novi_Sad SMASH IN ruling party office. Another night of riots in the streets Mass protests are taking place in over 20 cities as people demand elections that the pro-European government doesn’t want to hold.#Serbia #Protest #Riot pic.twitter.com/dPRwM7GyZ7 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 14, 2025

RATNA ZONA: Novi Sad

Zatišje pred nove ulične borbe. 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️pic.twitter.com/e5L1Tg109T — Aθαμαη ζαΓλιβλιαηςκι (@atamanzagliblje) August 14, 2025

RATNA ZONA: Novi Sad

Gašenje svih franšiza naprednjaštva u Novom Sadu. 👇👇👇pic.twitter.com/dHCTLYGYOS — Aθαμαη ζαΓλιβλιαηςκι (@atamanzagliblje) August 14, 2025

Στο Νόβι Σαντ, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Σερβίας, διαδηλωτές έσπασαν τα τζάμια των γραφείων του κυβερνώντος κόμματος, πέταξαν έξω έπιπλα και άλλα αντικείμενα, ενώ έριξαν αυγά και μπογιές στην είσοδο. «Έχει τελειώσει», φώναζαν εν χορώ οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στην 13χρονη διακυβέρνηση από τον πρόεδρο Βούτσιτς.

Novi Sad trenutno – Sukob građana i policije. pic.twitter.com/8Iau2SU13q — Kreni-Promeni (@KPromeni) August 14, 2025

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in Novi Sad şehrindeki ofislerinin son durumu. pic.twitter.com/lbQawlZ8Pi — Durim Abazi (@Durim14Abazi) August 14, 2025

Anti-Government Protests Escalate Across Serbia Anti-government protests in Serbia on Wednesday saw multiple incidents in Belgrade and Novi Sad, with demonstrators clashing with police and causing damage to offices of the ruling Serbian Progressive Party (SNS), local officials… pic.twitter.com/K3AERhzcUZ — Balkan View (@BalkanView2025) August 14, 2025

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Police brutality tonight in Valjevo 🇷🇸 pic.twitter.com/kUBQBlvsGJ — Based Serbia (@SerbiaBased) August 14, 2025

Επεισοδιακές διαδηλώσεις σημειώθηκαν χθες Πέμπτη σε αρκετές πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Βελιγραδίου όπου διαδηλωτές και υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος συγκρούστηκαν σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας επενέβησαν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Policija je došla da interveniše u Kosovskoj ulici! Narod se prvo nije povukao, kasnije se mirno razišao. pic.twitter.com/HAVbwgBsAm — Miran Pogačar (@MiranPogacar) August 14, 2025

Νωρίτερα, ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς ενημέρωσε πως 27 αστυνομικοί και περίπου 80 πολίτες είχαν τραυματιστεί στα επεισόδια της Τετάρτης, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε περισσότερες από 40 προσαγωγές.