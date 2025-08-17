Βίαια επεισόδια ξέσπασαν για άλλη μια νύχτα, την πέμπτη κατά σειρά, σε αρκετές πόλεις της Σερβίας.

Στο Βάλιεβο, όπου το βράδυ του Σαββάτου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και επιτέθηκαν στην αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

Συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στο Βελιγράδι, όπου η αστυνομία εμπόδισε διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα κεντρικά γραφεία του SNS, καθώς και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Εδώ και μήνες, διαδηλωτές ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τις οποίες ο πρόεδρος Βούτσιτς αρνείται καταγγέλλοντας συνωμοσία ξένων δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης.